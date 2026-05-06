Andre Rizal Hanafi
Kamis, 7 Mei 2026 | 04.05 WIB

PSG vs Bayern Munchen Menggila! Rekor Gol Liga Champions Terancam Pecah!

Duel sengit PSG vs Bayern Munich di Parc des Princes menghasilkan sembilan gol dalam semifinal Liga Champions yang bersejarah. (Bayern)

JawaPos.com - Dominasi Paris Saint-Germain dan Bayern Munich di panggung Liga Champions UEFA musim 2025/2026 benar-benar mencuri perhatian. Bukan sekadar soal kemenangan, tetapi juga soal produktivitas gol yang berada di level luar biasa.

Kedua tim kini tercatat sebagai dua klub paling subur dalam satu edisi kompetisi. PSG sudah mengoleksi 43 gol, sementara Bayern menempel ketat dengan 42 gol.

Angka ini bukan hanya impresif, tapi juga menciptakan rekor baru karena belum pernah ada dua tim berbeda sama-sama menembus 40 gol dalam satu musim Liga Champions.

Situasi ini membuat rekor lama milik FC Barcelona mulai goyah. Klub asal Spanyol itu sebelumnya memegang catatan 45 gol dalam satu musim, sebuah pencapaian yang kini berada di ambang terlampaui.

PSG tampil sangat agresif sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis Enrique konsisten menunjukkan permainan menyerang dengan intensitas tinggi.

Beberapa kemenangan besar menjadi bukti, termasuk saat mereka mencetak lima gol ke gawang tim-tim kuat di fase gugur.

Performa lini depan PSG juga tidak bergantung pada satu pemain saja. Khvicha Kvaratskhelia tampil sebagai top skor tim dengan kontribusi dua digit gol.

Ia mendapat dukungan dari Ousmane Dembele dan Vitinha yang sama-sama konsisten mencetak gol di momen penting.

Cadangan Mumpuni

Menariknya, kekuatan PSG juga datang dari bangku cadangan. Mereka mencatat jumlah gol dari pemain pengganti yang cukup tinggi, menunjukkan kedalaman skuad yang benar-benar merata.

