Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 7 Mei 2026 | 04.27 WIB

Transfer Bastoni Terhambat! Barcelona Mulai Lirik Wesley Fofana dari Chelsea

Wesley Fofana. (IMAGO/News Images) - Image

Wesley Fofana. (IMAGO/News Images)

JawaPos.com -  Barcelona kembali dihadapkan pada tantangan dalam upaya memperkuat lini belakang mereka jelang musim baru. Target utama yang sejak awal dibidik, Alessandro Bastoni, kini semakin sulit untuk direkrut setelah Inter Milan menunjukkan sikap tegas untuk mempertahankan pemain andalannya tersebut.

Sejak beberapa pekan terakhir, nama Bastoni memang santer dikaitkan dengan FC Barcelona. Bek timnas Italia itu dinilai cocok dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat sektor pertahanan yang masih membutuhkan sosok solid dan berpengalaman. Namun, situasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.

Inter dilaporkan tidak berniat melepas Bastoni dalam waktu dekat. Selain masih terikat kontrak hingga 2028, sang pemain juga dianggap sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang klub. 

Bahkan, manajemen Inter disebut hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran besar di kisaran 70 juta euro.

Dengan kondisi tersebut, Barcelona mulai mencari alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Wesley Fofana, bek asal Prancis yang saat ini bermain untuk Chelsea FC.

Menurut laporan jurnalis transfer Sacha Tavolieri dikutip dari marca.com, Fofana bahkan sudah ditawarkan ke pihak Barcelona oleh perwakilannya. Dari sisi harga, pemain berusia 25 tahun itu dinilai jauh lebih terjangkau, dengan estimasi nilai transfer di kisaran 30 juta euro.

Meski begitu, Barcelona tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kondisi finansial klub membuat mereka tidak ingin langsung mengeluarkan dana besar dalam satu waktu. 

Opsi peminjaman dengan klausul pembelian di akhir musim pun menjadi skenario yang lebih realistis.

Di sisi lain, Fofana disebut terbuka untuk mencari tantangan baru di luar Inggris. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Usai Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Declan Rice Malah Senggol Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Declan Rice Malah Senggol Chelsea

Kamis, 7 Mei 2026 | 02.24 WIB

Resmi! Ini Harga Tiket Chelsea vs AC Milan di Jakarta, Cek Jadwal Penjualan - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Ini Harga Tiket Chelsea vs AC Milan di Jakarta, Cek Jadwal Penjualan

Rabu, 6 Mei 2026 | 16.59 WIB

Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga Champions

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore