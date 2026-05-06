Transfer Bastoni Terhambat! Barcelona Mulai Lirik Wesley Fofana dari Chelsea

JawaPos.com - Barcelona kembali dihadapkan pada tantangan dalam upaya memperkuat lini belakang mereka jelang musim baru. Target utama yang sejak awal dibidik, Alessandro Bastoni, kini semakin sulit untuk direkrut setelah Inter Milan menunjukkan sikap tegas untuk mempertahankan pemain andalannya tersebut.

Sejak beberapa pekan terakhir, nama Bastoni memang santer dikaitkan dengan FC Barcelona. Bek timnas Italia itu dinilai cocok dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat sektor pertahanan yang masih membutuhkan sosok solid dan berpengalaman. Namun, situasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.

Inter dilaporkan tidak berniat melepas Bastoni dalam waktu dekat. Selain masih terikat kontrak hingga 2028, sang pemain juga dianggap sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang klub.

Bahkan, manajemen Inter disebut hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran besar di kisaran 70 juta euro.

Dengan kondisi tersebut, Barcelona mulai mencari alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Wesley Fofana, bek asal Prancis yang saat ini bermain untuk Chelsea FC.

Menurut laporan jurnalis transfer Sacha Tavolieri dikutip dari marca.com, Fofana bahkan sudah ditawarkan ke pihak Barcelona oleh perwakilannya. Dari sisi harga, pemain berusia 25 tahun itu dinilai jauh lebih terjangkau, dengan estimasi nilai transfer di kisaran 30 juta euro.

Meski begitu, Barcelona tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kondisi finansial klub membuat mereka tidak ingin langsung mengeluarkan dana besar dalam satu waktu.

Opsi peminjaman dengan klausul pembelian di akhir musim pun menjadi skenario yang lebih realistis.