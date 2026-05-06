El Clasico Penentu Juara La Liga: Barcelona Hanya Butuh Seri, Real Madrid Wajib Menang!

JawaPos.com - Pertandingan akbar antara FC Barcelona dan Real Madrid kali ini hadir dalam situasi yang jauh lebih menentukan. El Clasico bukan hanya soal rivalitas klasik, tetapi juga bisa menjadi momen lahirnya juara La Liga musim ini.

Barcelona berada di posisi paling diuntungkan menjelang laga ini. Tim asal Catalan itu hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan gelar juara.

Artinya, hasil imbang saja sudah cukup untuk mengunci posisi mereka di puncak klasemen hingga akhir musim.

Kondisi ini tak lepas dari konsistensi performa Barcelona dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mampu menjaga ritme kemenangan saat tim-tim pesaing mulai kehilangan poin.

Ketajaman lini depan serta pertahanan yang solid menjadi kombinasi yang membuat mereka sulit dihentikan.

Sebaliknya, Real Madrid datang dengan situasi yang jauh lebih menantang. Tim ibu kota tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan jika ingin menjaga asa juara tetap hidup.

Kekalahan, bahkan hasil seri, akan langsung mengakhiri peluang mereka musim ini.

Tekanan jelas berada di pihak Madrid.

Selain harus bermain agresif demi tiga poin, mereka juga dituntut tampil disiplin agar tidak memberi ruang bagi Barcelona mengembangkan permainan.