Jawaban Bukayo Saka Saat Ditanya Lawan Pilihannya di Final Liga Champions

JawaPos.com - Bukayo Saka kembali jadi pusat perhatian setelah membawa Arsenal melangkah ke final Liga Champions. Golnya ke gawang Atletico Madrid memastikan kemenangan tipis 1-0 di Emirates sekaligus mengunci agregat 2-1. Namun bukan hanya aksinya di lapangan yang jadi sorotan.

Melansir Metro Sport, dalam sesi wawancara setelah pertandingan, Saka mendapat pertanyaan klasik: lebih memilih menghadapi PSG atau Bayern Munich di final? Jawabannya? Singkat, cerdas, dan penuh “kode”.

"Anda tidak bisa menanyakan itu kepada saya!" kata Saka sambil tersenyum.

'Kau tahu aku harus memberikan jawaban yang sudah terlatih untuk media! Kau tahu jauh di lubuk hati siapa yang ingin kita hadapi, hanya itu yang akan kukatakan.'

Respons tersebut langsung memancing rasa penasaran. Saka jelas punya preferensi pribadi, tapi memilih menyimpannya rapat-rapat.

Di balik momen ringan itu, Saka juga menunjukkan sisi emosionalnya. Ia berbicara tentang perjalanan kariernya yang tidak selalu mulus, termasuk bagaimana ia bangkit dari momen sulit di masa lalu.

"Saat setelah pertandingan itu, hanya saya dan beberapa orang terdekat saya yang akan mengerti apa yang telah saya lalui dalam karier saya dan perjalanan yang telah saya tempuh untuk mencapai tahap ini."

'Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saat itu, karena Tuhanlah yang membantu saya melewati semua hal ini. Beberapa pemain mungkin tidak akan pulih dari situasi tertentu yang telah saya alami, tetapi Dia telah menjadi kekuatan saya selama ini.'