M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 7 Mei 2026 | 02.31 WIB

Komentar Diego Simeone Soal Kontroversi Wasit di Laga Atletico Madrid vs Arsenal

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. (Istimewa)

JawaPos.com - Kekalahan Atletico Madrid dari Arsenal di semifinal Liga Champions memang menyisakan sejumlah momen kontroversial. Namun alih-alih meluapkan kekecewaan, Diego Simeone justru memilih jalur yang lebih tenang dan elegan dalam menanggapi keputusan wasit.

Datang ke London dengan agregat imbang 1-1, Atletico harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah gol Bukayo Saka di akhir babak pertama menjadi penentu. Meski begitu, jalannya pertandingan tak lepas dari perdebatan, terutama terkait dua klaim penalti yang gagal didapatkan tim tamu.

Pertama, saat Giuliano Simeone terjatuh setelah mendapat tekanan dari Gabriel dalam situasi satu lawan satu dengan kiper. Lalu tak lama berselang, Antoine Griezmann juga meminta penalti usai tekel Riccardo Calafiori. Namun kedua momen itu tak menghasilkan apa-apa, dengan wasit tetap pada keputusannya.

Melansir Give Me Sport, ketika diminta komentar soal kontroversi tersebut, Simeone justru menolak menjadikannya sebagai bahan keluhan.

"Saya tidak akan fokus pada hal sederhana seperti insiden Griezmann. Jelas sekali, itu pelanggaran. Wasit mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan Marc [Pubill] terhadap salah satu pemain mereka. Saya tidak akan fokus pada itu. Itu hanya akan menjadi alasan, dan saya tidak ingin membuat alasan."

Sikap ini menunjukkan pendekatan khas Simeone: lebih memilih melihat ke dalam timnya sendiri ketimbang mencari kambing hitam di luar lapangan.

Perjuangan yang Layak Diapresiasi

Diego Simeone juga menyoroti perjalanan Atletico Madrid musim ini yang menurutnya tetap layak diapresiasi.

"Kami sampai di tempat yang tak seorang pun bayangkan, bersaing dengan tim yang memiliki kekuatan luar biasa. Saya bangga berada di posisi ini. Di pramusim, saat tim diperkenalkan, saya mengatakan kami akan bersaing.”

“Dan kami memang bersaing. Sayangnya, kami belum memenangkan apa pun, tetapi kami telah mencapai tempat-tempat yang tidak mudah dicapai."

