Bukan Bukayo Saka! Pemain Ini Jadi Game Changer Arsenal Kontra Atletico Madrid

JawaPos.com - Arsenal memang lolos ke final Liga Champions berkat gol Bukayo Saka, tapi kalau bicara soal sosok yang benar-benar mengubah jalannya pertandingan, banyak yang justru menunjuk nama lain: Myles Lewis-Skelly.

Remaja yang baru mencatatkan 17 penampilan musim ini itu tampil luar biasa saat Arsenal mengamankan kemenangan 1-0 di Emirates, sekaligus memastikan agregat 2-1 atas Atletico Madrid. Di tengah tekanan besar semifinal, Lewis-Skelly justru menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya.

Melansir Give Me Sport, sepanjang pertandingan, nama yang paling sering diteriakkan fans bukan Saka atau bintang mahal lainnya. Justru Lewis-Skelly yang jadi pusat perhatian. Sebuah momen yang terasa seperti “pengumuman resmi” bahwa Arsenal punya bintang baru.

Penampilan ini bukan kebetulan. Sebelumnya, ia juga tampil impresif saat Arsenal menang 3-0 atas Fulham di liga. Dua laga besar, dua performa meyakinkan, cukup untuk mulai menggeser hierarki di lini tengah tim asuhan Mikel Arteta.

Selama musim ini, duet Declan Rice dan Martin Zubimendi terbilang solid. Tapi kehadiran Lewis-Skelly memberikan dimensi berbeda. Saat dimainkan bersama Rice, ia menawarkan energi, ketenangan, dan yang paling penting: keseimbangan.

Perannya memungkinkan Rice untuk lebih bebas maju membantu serangan, sesuatu yang langsung terasa dampaknya dalam permainan Arsenal.

Tak heran, reaksi fans pun langsung meledak. Banyak yang merasa ia sudah pantas jadi pilihan utama, bahkan mulai membandingkannya dengan pemain yang lebih senior.

Antusiasme itu bahkan merambah ke level internasional. Ada yang mulai mendorong namanya masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia. Meski terdengar ambisius, performanya di panggung sebesar Liga Champions memang memberi alasan untuk berharap.