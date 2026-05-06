Diego Simeone Akui Arsenal Adalah Tim Terbaik yang Dihadapi Atletico Madrid Musim Ini

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. (Istimewa)
JawaPos.com - Diego Simeone menunjukkan sikap sportif usai Atletico Madrid harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions. Tersingkir dengan agregat 2-1 dari Arsenal di semifinal, pelatih asal Argentina itu tak ragu memberikan pengakuan besar kepada lawannya.
Padahal sebelumnya, Atletico tampil impresif dengan menyingkirkan Barcelona di perempat final dengan agregat 3-2. Namun ketika berhadapan dengan Arsenal, Simeone merasa timnya benar-benar bertemu level yang berbeda.
Melansir Barca Blaugranes, Simeone tak ragu memuji kualitas tim lawan.
“Yah, kalau kami tersingkir itu karena lawan kami memang pantas lolos,” katanya setelah pertandingan.
“Mereka memanfaatkan peluang besar di babak pertama dan mereka pantas lolos. Saya merasa tenang, saya merasa damai.”
Simeone juga mengakui bahwa timnya kurang tajam dalam memanfaatkan peluang, terutama di momen-momen krusial.
“Kami kurang klinis dalam situasi yang kami hadapi. Kami membaik di babak kedua. Ada beberapa hal yang seharusnya bisa menguntungkan kami, tetapi tidak terjadi.”
Baca Juga:Arsenal Pecahkan Rekor dan Berpeluang Juara Liga Champions dengan Status Tak Terkalahkan Musim 2025/2026
Meski gagal melangkah lebih jauh, pelatih yang identik dengan gaya permainan penuh determinasi itu tetap bangga dengan perjuangan timnya sepanjang musim.
“Kami telah memberikan yang terbaik dan sekarang kami harus menerima posisi kami saat ini. Terima kasih kepada para pendukung dan pemain kami, saya merasa bangga berada di posisi ini sekarang.”
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!