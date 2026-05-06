M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 7 Mei 2026 | 02.24 WIB

Diego Simeone Akui Arsenal Adalah Tim Terbaik yang Dihadapi Atletico Madrid Musim Ini

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. (Istimewa)

JawaPos.com - Diego Simeone menunjukkan sikap sportif usai Atletico Madrid harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions. Tersingkir dengan agregat 2-1 dari Arsenal di semifinal, pelatih asal Argentina itu tak ragu memberikan pengakuan besar kepada lawannya.

Padahal sebelumnya, Atletico tampil impresif dengan menyingkirkan Barcelona di perempat final dengan agregat 3-2. Namun ketika berhadapan dengan Arsenal, Simeone merasa timnya benar-benar bertemu level yang berbeda.

Melansir Barca Blaugranes, Simeone tak ragu memuji kualitas tim lawan.

“Yah, kalau kami tersingkir itu karena lawan kami memang pantas lolos,” katanya setelah pertandingan.

“Mereka memanfaatkan peluang besar di babak pertama dan mereka pantas lolos. Saya merasa tenang, saya merasa damai.”

Simeone juga mengakui bahwa timnya kurang tajam dalam memanfaatkan peluang, terutama di momen-momen krusial.

“Kami kurang klinis dalam situasi yang kami hadapi. Kami membaik di babak kedua. Ada beberapa hal yang seharusnya bisa menguntungkan kami, tetapi tidak terjadi.”

Simeone Tetap Bangga

Meski gagal melangkah lebih jauh, pelatih yang identik dengan gaya permainan penuh determinasi itu tetap bangga dengan perjuangan timnya sepanjang musim.

“Kami telah memberikan yang terbaik dan sekarang kami harus menerima posisi kami saat ini. Terima kasih kepada para pendukung dan pemain kami, saya merasa bangga berada di posisi ini sekarang.”

