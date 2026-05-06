Gagal ke Final, Simeone Tetap Bangga dengan Perjuangan Atletico Madrid

JawaPos.com - Kegagalan Atletico Madrid melangkah ke final Liga Champions memang terasa pahit. Namun di tengah kekecewaan itu, Diego Simeone justru bangga, tenang, dan tetap menghargai perjuangan timnya.

Atletico harus mengakui keunggulan Arsenal dengan agregat 2-1 di semifinal.

Melansir Football Espana, meski tersingkir, Simeone menilai timnya sudah memberikan segalanya, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak sejak awal musim.

“Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami memang pantas lolos. Mereka tampil klinis di babak pertama dan pantas berada di posisi tersebut. Tapi yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian; tim telah memberikan segalanya.”

“Kami bisa saja memenangkan pertandingan pertama di babak kedua, tetapi kami tidak setegas yang dibutuhkan pertandingan. Hari ini, kami meningkatkan pertahanan di babak pertama, tetapi kami kurang memberikan perlawanan di lini serang.”

Ia juga menyoroti momen-momen krusial yang gagal dimaksimalkan timnya yakni detail kecil yang sering jadi pembeda di level tertinggi.

“Kami tampil lebih baik di babak kedua, menciptakan beberapa peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi tidak, dan kami mencapai tempat yang tidak diharapkan siapa pun. Kami bertanding melawan tim yang sangat kuat, dan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjuang sekeras mungkin.”

Meski begitu, Simeone tetap menolak menjadikan kontroversi sebagai alasan utama, termasuk insiden penalti yang melibatkan Antoine Griezmann.