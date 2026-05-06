Gagal ke Final, Simeone Tetap Bangga dengan Perjuangan Atletico Madrid

Diego Simeone akui bertanggung jawab atas empat kekalahan beruntun Atletico Madrid di La Liga. (Dok. Diario AS).
JawaPos.com - Kegagalan Atletico Madrid melangkah ke final Liga Champions memang terasa pahit. Namun di tengah kekecewaan itu, Diego Simeone justru bangga, tenang, dan tetap menghargai perjuangan timnya.
Atletico harus mengakui keunggulan Arsenal dengan agregat 2-1 di semifinal.
Melansir Football Espana, meski tersingkir, Simeone menilai timnya sudah memberikan segalanya, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak sejak awal musim.
“Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami memang pantas lolos. Mereka tampil klinis di babak pertama dan pantas berada di posisi tersebut. Tapi yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian; tim telah memberikan segalanya.”
“Kami bisa saja memenangkan pertandingan pertama di babak kedua, tetapi kami tidak setegas yang dibutuhkan pertandingan. Hari ini, kami meningkatkan pertahanan di babak pertama, tetapi kami kurang memberikan perlawanan di lini serang.”
Ia juga menyoroti momen-momen krusial yang gagal dimaksimalkan timnya yakni detail kecil yang sering jadi pembeda di level tertinggi.
“Kami tampil lebih baik di babak kedua, menciptakan beberapa peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi tidak, dan kami mencapai tempat yang tidak diharapkan siapa pun. Kami bertanding melawan tim yang sangat kuat, dan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjuang sekeras mungkin.”
Baca Juga:Jan Oblak Blak-blakan! Beber Ketakutan Pemain Atletico Madrid Saat Hadapi Arsenal, Sanjung Sosok Antoine Griezmann
Meski begitu, Simeone tetap menolak menjadikan kontroversi sebagai alasan utama, termasuk insiden penalti yang melibatkan Antoine Griezmann.
“Saya tidak akan membahas hal sesederhana dan semudah insiden yang melibatkan Griezmann. Sudah sangat jelas, dan kami mengerti bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan Pubill terhadap salah satu pemain mereka.”
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!