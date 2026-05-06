Arsenal ke Final Liga Champions, Declan Rice: Ini Malam Terbaik di Emirates!

JawaPos.com - Gelandang Arsenal Declan Rice mengaku hampir kehabisan kata-kata setelah mengantar timnya ke final Liga Champions dan hanya bisa menyebut kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid dalam leg kedua sebagai malam terbaik yang pernah ia alami di Stadion Emirates, London, Inggris.

Gol semata wayang yang dicetak Bukayo Saka di Emirates, Selasa waktu setempat, memastikan Rice dkk memenangi semifinal dengan agregat 2-1 dan mengunci satu tempat di partai final di Budapest akhir bulan nanti.

"Malam seperti ini sudah sangat dinantikan, malam seperti ini saya rasa adalah malam terbaik di Emirates yang pernah saya saksikan, bahkan lebih baik dari laga melawan Real Madrid musim lalu," kata Rice selepas pertandingan dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.

Secara khusus Rice juga menyanjung atmosfer yang diciptakan oleh para suporter Arsenal bukan hanya di tribun Emirates, tetapi juga sejak pintu masuk tempat ia dan rekan-rekannya turun dari bus tim.

Rice bercerita bahwa suar yang menyambut bus tim membuat bulu kuduk para pemain Arsenal berdiri sekaligus menyuntik semangat mereka.

"Saya tidak pernah melihat Emirates yang semacam ini, jadi saya berterima kasih banyak kepada para suporter karena kami jelas membutuhkan itu semua," katanya.

Penantian 2 Dekade Kemenangan bersejarah ini mengantarkan Arsenal ke final Liga Champions untuk kedua kalinya sepanjang sejarah setelah kekalahan dari Barcelona di final 2006.

Rice hanya melewatkan dua pertandingan dalam perjalanan Arsenal ke final Liga Champions musim ini, yakni kontra Club Brugge dan Kairat Almaty di fase liga.