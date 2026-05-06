Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.27 WIB

Jan Oblak Blak-blakan! Beber Ketakutan Pemain Atletico Madrid Saat Hadapi Arsenal, Sanjung Sosok Antoine Griezmann

Jan Oblak di laga kekalahan melawan Arsenal.(Dok. UEFA)

JawaPos.com - Jan Oblak harus rela gawangnya dibobol Bukayo Saka saat Atletico Madrid kalah dari Arsenal di leg kedua semifinal Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 (aggregat 1-2) tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (6/5).

Kiper Atletico Madrid itu menyikapi dengan rasa kecewa setelah kalah dari Arsenal. Namun, Jan Oblak tetap memberi selamat kepada lawannya itu yang berhasil lolos ke final Liga Champions musim ini.

"Siapa pun yang menang selalu menjadi tim terbaik (dari dua pertandingan). Mereka menang dan selamat kepada mereka. Tentu saja, kami sedih dan marah, tetapi itulah sepak bola," ujar Jan Oblak kepada Amazon Prime yang dikutip laman UEFA, Rabu (6/5).

Permainan Atletico Madrid mulai membaik saat memasuki babak kedua. Menurut Jan Oblak, rekan setimnya sempat terlihat takut saat menjalani babak pertama yang membuat mereka kebobolan di menit ke-44.

"Babak kedua bagus. Mungkin kami terlalu menghormati mereka di babak pertama dan takut bermain. Setelah itu permainan kami bagus, tetapi tidak cukup untuk melaju ke final. Ini nasib buruk bagi kami dan kami kecewa, tetapi begitulah hidup. Arsenal lebih baik dan mereka lolos ke final," imbuh Oblak.

Kiper 34 tahun tersebut juga memuji permainan luar biasa dari Antoine Griezmann yang menjalani laga terakhirnya di Liga Champions sebelum pindah ke Orlando City musim depan. Jan Oblak merasa sedih karena rekan setimnya itu harus gagal di semifinal.

"Dia adalah pemain yang luar biasa. Kami sedih bukan hanya untuknya tetapi juga untuk semua penggemar Atleti. Semua orang menantikan final ini tetapi kami tidak mencapainya, jadi ini adalah momen yang sulit," pungkas Oblak.

Bagi Atletico Madrid, untuk pertama kalinya mereka kalah dari wakil Inggris di semifinal Liga Champions. Pada semifinal musim 2013/2014, Los Colchoneros berhasil mengalahkan Chelsea.

