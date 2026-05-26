Joao Palhinha Betah di Tottenham Hotspur, Buka Peluang Tinggalkan Bayern Munchen

JawaPos.com - Tottenham Hotspur mendapat sinyal positif terkait masa depan Joao Palhinha. Pemain asal Portugal itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan secara permanen di Tottenham Hotspur setelah menjalani satu musim penuh sebagai pemain pinjaman.

Sebelumnya, Palhinha didatangkan dari Bayern Munchen pada Agustus 2025 dengan status pinjaman selama satu musim. Dalam kesepakatan itu, Spurs memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain dengan nilai transfer sekitar EUR 30 juta (sekitar Rp 621 miliar).

Selama musim 2025/2026, Palhinha tampil impresif dengan mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi dan menyumbang tujuh gol. Salah satu kontribusi pentingnya terjadi saat menghadapi Everton pada laga terakhir musim ini. Gol Palhinha di babak pertama membantu Tottenham meraih kemenangan krusial sekaligus memastikan klub terhindar dari degradasi. Spurs pun finis di posisi ke-17, hanya terpaut dua poin dari West Ham United yang berada di zona merah.

Dilansir dari The Athletic, Bayern Munchen merekrut Palhinha dari Fulham pada Juli 2024 dengan nilai transfer mencapai EUR 51 juta (sekitar satu triliun rupiah). Namun, kariernya di Jerman tidak berjalan mulus. Dalam satu musim bersama Bayern, Palhinha hanya tampil sebanyak 25 kali di semua kompetisi, termasuk 17 penampilan di Bundesliga dengan hanya enam kali menjadi starter dan total 667 menit bermain.

Meski sempat kesulitan di Bayern, Palhinha justru menjadi sosok penting di Tottenham. Palhinha dimainkan secara reguler di bawah tiga pelatih berbeda sepanjang musim ini, yakni Thomas Frank, Igor Tudor, dan Roberto De Zerbi. Palhinha mencatatkan 33 penampilan di Premier League dan tercatat sebagai pemain dengan jumlah laga terbanyak ketiga di skuad, di bawah Micky van de Ven (35) dan Pedro Porro (34). Palhinha juga selalu menjadi starter dalam empat laga terakhir di bawah asuhan De Zerbi.

Usai kemenangan atas Everton, Palhinha mengungkapkan perasaannya kepada media. “Sejak hari pertama saya datang, saya merasa seperti di rumah sendiri. Dari para suporter, atmosfer, semuanya luar biasa. Ini klub besar. Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan bertahan di sini? Saya memiliki segalanya di sini,” ujarnya.

Pemain berusia 30 tahun itu juga menggambarkan hubungannya dengan klub seperti sebuah ikatan yang kuat. “Ini seperti sebuah pernikahan. Yang bisa saya katakan adalah saya benar-benar ingin berada di sini dan saya sangat menikmati musim ini bersama klub ini, meskipun musimnya cukup berat,” tambah Palhinha. Pelatih Roberto De Zerbi pun secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain. De Zerbi menegaskan bahwa Palhinha merupakan bagian penting dari rencananya ke depan.

Meski berhasil bertahan di Premier League, performa Tottenham secara keseluruhan musim ini belum memuaskan. Mereka kembali finis di posisi ke-17 untuk dua musim beruntun. Selain itu, Tottenham Hotspur juga tersingkir lebih awal di FA Cup dan Carabao Cup masing-masing pada putaran ketiga dan keempat, serta gagal melangkah jauh di Liga Champions setelah tersingkir di babak 16 besar oleh Atletico Madrid dengan agregat 7-5.