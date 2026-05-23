Prediksi Bayern Munchen vs VfB Stuttgart: Die Roten Penasaran Juara DFB Pokal, Selalu Gagal Sejak 2020

JawaPos.com - ’’Tidak tahu kenapa tiba-tiba saja trofinya (DFB-Pokal) hilang”. Begitu candaan der trainer Bayern Munchen Vincent Kompany saat ditanya Die Roten –julukan Bayern– yang sulit memenangi DFB-Pokal dalam lima musim terakhir.

Sejak juara back-to-back (2018–2019 dan 2019–2020), Bayern selalu gagal dengan capain terbaik sampai perempat final.

Musim lalu, misalnya. Ketika Vinnie –sapaan akrab Vincent Kompany– mampu merebut Meisterschale –sebutan trofi Bundesliga– dalam musim debutnya bersama Die Roten, Bayern kandas di 16 besar DFB-Pokal.

Kesialan itu coba diakhiri Joshua Kimmich dkk saat menghadapi VfB Stuttgart dalam final DFB-Pokal 2025–2026 di Olympiastadion, Berlin, dini hari nanti (siaran langsung Vision+ pukul 01.00 WIB).

’’Kami membuka musim ini dengan memenangi DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup) lawan VfB. Sekarang, kami ingin menutup rangkaian sukses musim ini dengan menang atas VfB di DFB-Pokal,’’ kata Direktur Olahraga Bayern Max Eberl dilansir dari surat kabar Abendzeitung.

Kane dan Mr Runner-Up Ambisi juara DFB-Pokal juga diusung Harry Kane. Bomber Bayern yang musim ini telah mencetak 58 gol itu sudah dua kali merasakan final piala domestik semasa masih memperkuat Tottenham Hotspur.

Tetapi, Kane selalu gagal. Spurs hanya jadi runner-up di final Piala Liga 2014–2015 melawan Chelsea dan takluk di tangan Manchester City dalam final ajang yang sama pada 2020–2021.

Makanya, Kane yang sempat dicap sebagai Mr Runner-up itu ingin menyudahi kesialannya di final DFB-Pokal dini hari nanti. ’’Akan sangat disayangkan jika kami tidak menang,’’ ucap HurriKane –julukan Kane.

Neuer Absen Kapten sekaligus kiper utama Bayern Manuel Neuer mendadak jadi bahan perbincangan jelang final DFB-Pokal. Itu terkait keputusan der trainer timnas Jerman Julian Nagelsmann memasukkan Neuer dalam skuad final (26 pemain) ke Piala Dunia 2026. Padahal, Neuer sebelumnya sudah pensiun dari timnas setelah Euro 2024.