Gilang Ardhian Laksono
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.39 WIB

Bayern Munchen Dikabarkan Kepincut Adik Bintang PSG Kvicha Kvaratskhelia

Tornike Kvaratskhelia, adik dari Kvicha Kvaratskhelia yang jadi incaran FC Bayern Munchen (IG: @tornikekvaratskhelia7)

Jawapos.com – Bayern Munchen mulai mempersiapkan bibit-bibit pemainnya di masa depan. Tim asuhan Vincent Kompany dikabarkan sedang memantau pemain sayap asal Georgia, Tornike Kvaratskhelia yang masih 16 tahun.

Pemain yang juga merupakan adik dari bintang PSG, Kvicha Kvaratskhelia ini dianggap sebagai pemain yang memiliki potensi besar di usianya yang masih 16 tahun.

Kvaratskhelia sendiri baru saja menembus tim utama Dinamo Tbilisi, salah satu tim terbesar di Georgia. Ia masuk dalam daftar susunan pemain pada laga kontra Dinamo Batumi dalam lanjutan Liga Georgia akhir pekan lalu.

Melansir La Gazetta Dello Sport Georgia, usai laga tersebut, Kvaratskhelia langsung terbang ke Munchen untuk bertemu jajaran manajemen FC Bayern Munchen. Menurut harian olahraga tersebut, pertemuan tersebut masih dalam tahap perkenalan saja.

Mereka menambahkan, ada potensi kalau FC Bayern bukanlah satu-satunya tim besar Eropa yang menaruh perhatian pada Kvaratskhelia, dan disebut masih ada tim-tim lain yang juga memiliki ketertarikan serupa.

Uniknya, FC Bayern Munchen sendiri akan menjalani laga hidup-mati kontra PSG di Liga Champions, tim yang saat ini diperkuat oleh Kvicha, kakak dari Tornike Kvaratskhelia.

Editor: Banu Adikara
