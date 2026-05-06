Rizka Perdana Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 17.43 WIB

Kulit Pisang untuk Manchester City! Seri Lawan Everton, Kans Trofi Juara Premier League di Luar Kendali

Erling Haaland (Instagram @mancity)

JawaPos.com – Manchester City gagal mempertahankan jarak dengan Arsenal dalam persaingan juara Premier League musim ini. City kecolongan dua poin usai ditahan seri 3-3 oleh Everton di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, kemarin (5/5).

Gara-gara hasil imbang itu, City kini tertinggal lima poin (71-76) dari Arsenal. The Citizens –julukan City– memang baru memainkan 34 laga, sedangkan The Gunners –julukan Arsenal– pekan ini sudah memainkan 35 laga. Akan tetapi, kalau pun menang, skuad Pep Guardiola tetap tertinggal dua poin dari Arsenal.

Kepada ESPN, Pep menyebut bahwa saat ini City bukan lagi memegang kendali perebutan gelar juara melawan Arsenal. ’’Bukan lagi di tangan kami. Sebelumnya, iya. Sekarang, tidak. Namun, kami masih punya laga tersisa. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi,’’ tutur Pep.

”Apa pun itu, kami tetap akan menjalani laga-laga kami di sisa musim ini dengan penuh keyakinan,’’ imbuh pelatih yang telah mempersembahkan enam gelar juara Premier League untuk City.

Dalam ulasan BBC, mantan striker Manchester United dan timnas Inggris Wayne Rooney melihat para pemain baru City belum terbiasa dengan tekanan dalam pekan-pekan terakhir Premier League. ’’(Marc) Guehi belum pernah berada di posisi ini, demikian pula (Antoine) Semenyo. Aku pikir, dari laga malam ini (kemarin, Red), sudah terlihat tandanya,’’ tutur Rooney. 

Guehi merupakan bek tengah yang baru direkrut City dari Crystal Palace pada bursa transfer Januari. Begitu pula Semenyo, eks wide attacker AFC Bournemouth yang datang pada waktu sama. 

