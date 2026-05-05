Elkan Baggott Berpotensi Jadi Pemain Indonesia Pertama Tampil di Premier League

JawaPos.com – Ipswich Town memastikan promosi ke Premier League setelah meraih kemenangan penting pada pekan terakhir Championship musim 2025-2026.

Dikutip pada akun Facebook resmi Ipswich Town pada Selasa (5/5), Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian signifikan bagi tim asuhan Kieran McKenna.

Hasil ini sekaligus membuka peluang sejarah bagi pemain Indonesia di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Salah satu sorotan utama tertuju pada Elkan Baggott yang menjadi bagian dari skuad Ipswich Town. Meski tidak tampil sepanjang musim liga, ia tetap tercatat sebagai anggota tim yang promosi.

Kondisi ini menjadikannya berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan atmosfer Premier League.

Ipswich Town mengunci tiket promosi otomatis setelah finis di posisi dua besar klasemen akhir. Dalam laga penentuan di kandang sendiri, mereka tampil dominan sejak awal pertandingan. Kemenangan tersebut memastikan langkah mereka tanpa harus melalui babak play-off.

Tim tuan rumah langsung unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh George Hirst dan Jaden Philogene. Dua gol tersebut tercipta dalam waktu singkat dan memberi kepercayaan diri bagi tim. Dominasi permainan terus berlanjut hingga akhir pertandingan.

Gol penutup dicetak oleh Kasey McAteer pada menit akhir laga. Skor 3-0 memastikan kemenangan sekaligus mengamankan posisi Ipswich di klasemen. Hasil ini juga menutup peluang bagi pesaing lain yang memburu promosi.