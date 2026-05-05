Elkan Baggott Berpotensi Jadi Pemain Indonesia Pertama Tampil di Premier League

Elkan Baggott (Instagram @elkanbaggott)
JawaPos.com – Ipswich Town memastikan promosi ke Premier League setelah meraih kemenangan penting pada pekan terakhir Championship musim 2025-2026.
Dikutip pada akun Facebook resmi Ipswich Town pada Selasa (5/5), Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian signifikan bagi tim asuhan Kieran McKenna.
Hasil ini sekaligus membuka peluang sejarah bagi pemain Indonesia di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Salah satu sorotan utama tertuju pada Elkan Baggott yang menjadi bagian dari skuad Ipswich Town. Meski tidak tampil sepanjang musim liga, ia tetap tercatat sebagai anggota tim yang promosi.
Kondisi ini menjadikannya berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan atmosfer Premier League.
Ipswich Town mengunci tiket promosi otomatis setelah finis di posisi dua besar klasemen akhir. Dalam laga penentuan di kandang sendiri, mereka tampil dominan sejak awal pertandingan. Kemenangan tersebut memastikan langkah mereka tanpa harus melalui babak play-off.
Tim tuan rumah langsung unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh George Hirst dan Jaden Philogene. Dua gol tersebut tercipta dalam waktu singkat dan memberi kepercayaan diri bagi tim. Dominasi permainan terus berlanjut hingga akhir pertandingan.
Gol penutup dicetak oleh Kasey McAteer pada menit akhir laga. Skor 3-0 memastikan kemenangan sekaligus mengamankan posisi Ipswich di klasemen. Hasil ini juga menutup peluang bagi pesaing lain yang memburu promosi.
Di tengah keberhasilan tersebut, Baggott tidak masuk dalam daftar pemain pada laga penentuan. Sepanjang musim, ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi liga. Bahkan, ia tidak mencatatkan menit bermain dalam seluruh pertandingan Championship.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!