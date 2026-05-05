5 Evaluasi Penting Tottenham Hotspur agar Terhindar dari Degradasi dan Bertahan di Premier League

Cristian Romero (Instagram @cutiromero2)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur menghadapi situasi genting setelah sempat terjerumus ke zona degradasi pada musim ini.
Penurunan performa yang signifikan memaksa klub untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab utama keterpurukan tersebut.
Berikut 5 poin evaluasi penting agar Spurs tetap waspada dan mampu mengamankan posisi di Premier League, seperti dilansir dari laman ESPN pada Selasa (5/5).
1. Konsistensi Performa Tim
Tottenham Hotspur mengalami penurunan performa yang tajam sepanjang musim, terutama dalam pertandingan krusial. Tim kerap gagal meraih poin saat menghadapi lawan yang seharusnya bisa dikalahkan. Kondisi ini menunjukkan kurangnya stabilitas dalam permainan tim. Oleh karena itu, konsistensi harus menjadi prioritas utama dalam sisa pertandingan musim ini.
2. Penanganan Krisis Cedera Pemain
Cedera menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat performa Tottenham musim ini. Banyak pemain kunci absen dalam waktu lama, sehingga mengganggu keseimbangan tim. Situasi ini diperparah dengan tingkat keparahan cedera yang tinggi dan waktu pemulihan yang tidak menentu. Klub perlu meningkatkan manajemen kebugaran dan rotasi pemain agar krisis serupa tidak terus berulang.
3. Ketajaman Lini Serang yang Menurun
Produktivitas gol Tottenham mengalami penurunan drastis sepanjang musim. Minimnya kreativitas di lini tengah membuat peluang yang tercipta sangat terbatas. Data expected goals (xG) yang rendah menjadi bukti kurangnya efektivitas serangan tim. Perbaikan strategi ofensif menjadi kunci untuk meningkatkan peluang meraih kemenangan.
