Kontroversi Handball Benjamin Sesko Warnai Laga Manchester United Kontra Liverpool di Old Trafford

JawaPos.com – Laga antara Manchester United dan Liverpool FC diwarnai kontroversi sejak awal pertandingan. Sorotan utama tertuju pada gol yang dicetak Benjamin Šeško. Insiden tersebut memicu perdebatan terkait dugaan pelanggaran handball.
Dilansir dari laman SI pada Selasa (5/5), Gol Šeško tercipta setelah situasi bola liar di dalam kotak penalti. Sundulan Bruno Fernandes sempat ditepis kiper sebelum bola memantul ke arah Šeško.
Pemain asal Slovenia itu kemudian menyundul bola masuk ke gawang untuk menggandakan keunggulan timnya.
Namun, gol tersebut langsung diprotes oleh pihak Liverpool. Pelatih Arne Slot menilai bola sempat menyentuh tangan Šeško sebelum masuk ke gawang. Protes ini semakin intens karena pentingnya hasil pertandingan dalam persaingan papan atas.
Proses peninjauan oleh VAR pun dilakukan untuk memastikan keabsahan gol tersebut. Setelah pemeriksaan, wasit tetap mengesahkan gol karena tidak ditemukan bukti yang meyakinkan. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh pernyataan resmi dari Premier League.
Dalam penjelasannya, pihak liga menyatakan tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan terjadinya handball.
Oleh karena itu, keputusan wasit di lapangan dianggap sah dan tidak perlu diubah. Meski demikian, keputusan ini tetap memicu perdebatan di kalangan pengamat dan penggemar.
Beberapa tayangan ulang memperlihatkan kemungkinan adanya sentuhan pada bagian tangan Šeško. Hal ini memunculkan argumen bahwa gol seharusnya dianulir sesuai aturan handball.
