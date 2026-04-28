Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 28 April 2026 | 18.41 WIB

Manchester United Tumbangkan Brentford, Benjamin Sesko Diam-diam Cetak 10 Gol

Selebrasi Benjamin Sesko setelah cetak gol ke gawang Brentford. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com - Benjamin Sesko diam-diam sudah mencetak 10 gol setelah membantu Manchester United meraih kemenangan melawan Brentford di Liga Inggris pekan ke-34. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Old Trafford, Selasa (28/4).

Satu gol berhasil diciptakan Benjamin Sesko pada menit ke-43. Gol tersebut datang melalui serangan balik dan kemudian Bruno Fernandes memberikannya umpan.

Dengan gol tersebut, memastikan Benjamin Sesko telah mencetak 10 gol di Liga Inggris. Pemain berusia 22 tahun itu merasa senang dan terhormat bisa mencetak gol untuk Manchester United.

"Rasanya luar biasa. Ini sungguh menyenangkan karena aku semakin membaik di setiap pertandingan. Rasanya menyenangkan bisa mencetak gol untuk rekan-rekan setim saya di klub ini. Suatu kehormatan besar bisa bergabung dengan klub ini dan dapat membantu klub semaksimal mungkin," kata Benjamin Sesko kepada kanal Youtube Manchester United, Selasa (28/4).

Saat proses terjadinya gol, Bruno Fernandes bisa memilih antara memberi umpan kepada Sesko atau Mbeumo. Pada akhirnya, sang kapten memberikan bola kepada Sesko dan dia mencoba untuk tenang saat mencetak gol.

"Aku sudah siap untuk dua kemungkinan itu. Anda tahu bahwa saya akan mendapatkan bola itu. Lalu, saya hanya tenang, sabar, dan mencetak gol," ujar Sesko.

Pujian diberikan Sesko kepada Bruno Fernandes yang sudah mengoleksi 19 assist. Sebagai rekan setim, Sesko tidak percaya apa yang sudah dilakukan oleh gelandang timnas Portugal tersebut dengan umpan-umpan yang sudah dilakukannya.

"Ini luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ini gila. Aku sangat senang bisa bersamanya di sini. Memiliki umpan-umpan seperti ini dan kualitas yang ditunjukkannya di lapangan. Secara umum, kami adalah tim yang fantastis dan saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini," pungkas Sesko.

Manchester United tetap bertahan di posisi tiga klasemen sementara dan terus memastikan tempat menuju Liga Champions musim depan. Di laga selanjutnya, Setan Merah akan menghadapi laga sengit melawan Liverpool pada 3 Mei 2026.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore