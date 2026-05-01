Kasus Doping Winger Chelsea: Disanksi Larangan Main Empat Tahun, Mykhailo Mudryk Ajukan Keberatan

JawaPos.com - Winger Chelsea Mykhailo Mudryk seperti jatuh tertimpa tangga. Saat sanksi atas pemakaian doping yang dia lakoni sejak Desember 2024 belum habis, Mudryk kembali mendapat sanksi.

Kemarin (30/4), Federasi Sepak Bola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi larangan bermain empat tahun kepada pemain Ukraina tersebut. Artinya, Mudryk tidak akan bermain sepak bola hingga 2028.

Sanksi penggunaan doping didapat Mudryk setelah dia dinyatakan positif menggunakan zat terlarang meldonium. Pemain 25 tahun itu sudah absen membela Chelsea maupun timnas Ukraina gara-gara sanksi tersebut selama hampir 17 bulan.

Dilansir dari Daily Mail, pihak Mudryk keberatan dengan sanksi dari FA tersebut. Mereka langsung mengajukan banding kepada Badan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS). Seperti yang diungkapkan juru bicara CAS di dalam pernyataannya.

’’Kami mengonfirmasi sudah menerima banding dari Mykhalio Mudryk terhadap FA” kata juru bicara CAS kepada BBC.

’’Semua pihak saat ini sedang bertukar dokumen tertulis dan sidang belum diagendakan,’’ sambung juru bicara CAS tersebut. Chelsea belum bersikap terkait sanksi Mudryk itu. Kontrak Mudryk di klub berjuluk The Blues tersebut pun baru berakhir pada Juni 2031.