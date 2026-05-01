Pertarungan Chelsea vs AC Milan di Indonesia: Memori Pembantaian 8-1 dan 8-0 di 8 Agustus

Potret pertemuan terakhir Chelsea vs AC Milan pada 2022 di Liga Champions (chelsea.com)
JawaPos.com - Chelsea dan AC Milan akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada 8 Agustus 2026 dalam rangka tur pra-musim 2026. Kunjungan ini sendiri bukan yang pertama bagi dua raksasa Eropa tersebut ke Indonesia.
Chelsea pertama kali datang ke Jakarta pada Juli 2013 dalam rangkaian tur pramusim. The Blues bermain melawan Indonesia All-Stars di Stadion GBK dengan skor akhir 8-1 untuk kemenangan sang tamu.
"Pertandingan ini (Chelsea vs AC Milan 2026) berlangsung 13 tahun setelah kunjungan pertama kami ke Indonesia. Pada kesempatan yang sangat berkesan itu, skuad menerima salah satu sambutan paling meriah yang pernah diterima oleh tim Chelsea yang sedang tur," tulis akun resmi Chelsea.
Baca Juga:Luis Enrique Bandingkan Dembele dengan Messi Usai PSG Menang Dramatis 5-4 atas Bayern Munchen
The Blues juga mengungkapkan memori indah saat mereka berkunjung ke Jakarta dan bermain di hadapan 80.000 penonton.
"Saat pertandingan berlangsung, lebih dari 80.000 pendukung yang bersemangat berada di dalam stadion yang sama yang akan digunakan Agustus ini. Mereka menyaksikan Chelsea mengalahkan tim All-Stars Indonesia dengan skor 8-1 dengan Eden Hazard dan John Terry termasuk di antara pencetak gol," tulis Chelsea.
Sementara itu AC Milan terakhir kali mengunjungi Indonesia pada tahun 1994 dengan menghadapi Persib Bandung. Kala itu Rossoneri menang telak 8 gol tanpa balas.
Kunjungan tersebut bukanlah yang terakhir. Pada 2011 dan 2013, AC Milan Glorie yang diperkuat para pemain legenda AC Milan juga melakukan kunjungan ke Jakarta dalam laga eksebisi.
Jadwal Tur Pramusim 2026 Chelsea AC Milan
Selain mengunjungi Indonesia, Chelsea juga akan melakoni tiga laga lain dalam rangkaian tur pra-musim 2026 di Asia. Berikut jadwalnya:
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam