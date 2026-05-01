Pertarungan Chelsea vs AC Milan di Indonesia: Memori Pembantaian 8-1 dan 8-0 di 8 Agustus

JawaPos.com - Chelsea dan AC Milan akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada 8 Agustus 2026 dalam rangka tur pra-musim 2026. Kunjungan ini sendiri bukan yang pertama bagi dua raksasa Eropa tersebut ke Indonesia.

Chelsea pertama kali datang ke Jakarta pada Juli 2013 dalam rangkaian tur pramusim. The Blues bermain melawan Indonesia All-Stars di Stadion GBK dengan skor akhir 8-1 untuk kemenangan sang tamu.

"Pertandingan ini (Chelsea vs AC Milan 2026) berlangsung 13 tahun setelah kunjungan pertama kami ke Indonesia. Pada kesempatan yang sangat berkesan itu, skuad menerima salah satu sambutan paling meriah yang pernah diterima oleh tim Chelsea yang sedang tur," tulis akun resmi Chelsea.

The Blues juga mengungkapkan memori indah saat mereka berkunjung ke Jakarta dan bermain di hadapan 80.000 penonton.

"Saat pertandingan berlangsung, lebih dari 80.000 pendukung yang bersemangat berada di dalam stadion yang sama yang akan digunakan Agustus ini. Mereka menyaksikan Chelsea mengalahkan tim All-Stars Indonesia dengan skor 8-1 dengan Eden Hazard dan John Terry termasuk di antara pencetak gol," tulis Chelsea.

Sementara itu AC Milan terakhir kali mengunjungi Indonesia pada tahun 1994 dengan menghadapi Persib Bandung. Kala itu Rossoneri menang telak 8 gol tanpa balas.

Kunjungan tersebut bukanlah yang terakhir. Pada 2011 dan 2013, AC Milan Glorie yang diperkuat para pemain legenda AC Milan juga melakukan kunjungan ke Jakarta dalam laga eksebisi.

