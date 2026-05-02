Liam Rosenior Pergi, Enzo Fernandez Malah Moncer Bersama Chelsea

JawaPos.com – Enzo Fernandez sempat menjalani situasi sulit di Chelsea. Gelandang timnas Argentina itu mendapat larangan tampil dalam dua laga dari klub pada awal bulan ini. Hukuman tersebut diberikan karena pernyataan kontroversial Enzo yang ingin tinggal di Madrid (baca: bergabung dengan Real Madrid).

Enzo memberikan bukti loyalitasnya kepada Chelsea di Stadion Wembley, London. Pemain 25 tahun itu mencetak gol penentu (menit ke-23’) yang meloloskan The Blues –sebutan Chelsea– dalam semifinal Piala FA melawan Leeds United. Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam final di Wembley pada 16 Mei mendatang.

Seperti dilansir Sky Sports, dalam laga kemarin Enzo bermain apik. Dia aktif mengatur serangan, memenangkan duel, dan jadi penghubung utama lini tengah Chelsea. Padahal, masih ada Cole Palmer –biasa bermain sebagai nomor 10–yang malah mengawali laga dengan duduk di bangku cadangan.

Kebetulan, penampilan moncer Enzo terjadi saat Chelsea sudah tidak ditangani oleh Liam Rosenior. Chelsea menjalani debut bersama pelatih interim Calum McFarlane.

”Saya bilang kepadanya di akhir pertandingan: ’Kamu memang mencetak gol (penentu kemenangan) untuk saya’ dan dia hanya tertawa,” kata McFarlane seperti dikutip dari Football London.