Roy Keane Ragukan Andoni Iraola Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com–Spekulasi soal kursi panas pelatih Manchester United kembali memanas. Nama Andoni Iraola ikut masuk dalam bursa kandidat. Namun, tidak semua pihak yakin dengan opsi tersebut, termasuk legenda klub Roy Keane.

Andoni Iraola memang sedang naik daun berkat kesuksesan bersama Bournemouth. Dia berada di ambang membawa klub tersebut ke kompetisi Eropa untuk pertama kali dalam sejarah.

Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu sudah memastikan akan meninggalkan klubnya di akhir musim, membuatnya jadi incaran sejumlah tim besar. Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu tujuan potensial.

Apalagi, klub masih belum memutuskan apakah akan mengangkat Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah performa impresifnya dalam beberapa bulan terakhir.

Keraguan dari Roy Keane Melansir Mirror, Roy Keane tidak sepenuhnya yakin Iraola adalah sosok yang tepat untuk menangani klub sebesar Manchester United.

”Saya tidak yakin apakah dia sudah melakukan cukup banyak hal. Saya yakin United jelas mengincarnya, kontraknya akan segera berakhir,” ujar Roy Keane.

Baca Juga:Dominik Szoboszlai Disorot usai Gestur Provokatif ke Fans Manchester United

”Apakah saya akan melihatnya datang ke United? Mungkin tidak. Itu tergantung pada ruang lingkup tugasnya, ruang lingkup tugas di Bournemouth jelas akan sedikit berbeda dengan United,” sambung dia.

Keane menekankan bahwa ekspektasi di Old Trafford jauh lebih tinggi dibandingkan di klub seperti Bournemouth.