Dipecundangi Manchester United, Arne Slot Ogah Jadikan Cedera sebagai Alasan

JawaPos.com–Arne Slot menunjukkan sikap tegas usai Liverpool kalah dramatis 3-2 dari Manchester United di Old Trafford. Meski datang tanpa sejumlah pemain kunci di lini depan, pelatih asal Belanda itu menolak menjadikan cedera sebagai kambing hitam.

Liverpool memang tampil pincang. Alexander Isak absen karena cedera ringan di pangkal paha, sementara Mohamed Salah dan Hugo Ekitike juga tidak tersedia pada laga lawan Manchester United.

Namun, melansir Liverpool Echo, Arne Slot menyatakan, kondisi itu bukan alasan utama di balik kekalahan timnya.

”Tidak, Isak tidak (absen sepanjang musim). Kami berharap dia segera Kembali,” ujar Arne Slot.

Lebih jauh, dia menegaskan tidak ingin membahas absennya pemain sebagai pembenaran. ”Tidak ada alasan. Saya belum berbicara tentang pemain yang absen dan saya tidak akan membicarakannya sekarang,” tandas Arne Slot.

Slot justru melihat ada hal lain yang lebih menentukan. Dia menilai Liverpool sebenarnya menunjukkan kualitas, terutama di babak kedua saat mampu menyamakan kedudukan lewat Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo.

”Jika kita bisa bermain di babak kedua seperti yang kita lakukan, tidak perlu ada pemain lain di sini,” tutur Arne Slot.

Namun, masalah klasik kembali muncul yakni kurangnya ketajaman di momen krusial dan kehilangan fokus di saat penting.