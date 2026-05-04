Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 5 Mei 2026 | 06.07 WIB

Dipecundangi Manchester United, Arne Slot Ogah Jadikan Cedera sebagai Alasan

Pelatih Liverpool Arne Slot. (ig @aficionadosgt_) - Image

Pelatih Liverpool Arne Slot. (ig @aficionadosgt_)

JawaPos.com–Arne Slot menunjukkan sikap tegas usai Liverpool kalah dramatis 3-2 dari Manchester United di Old Trafford. Meski datang tanpa sejumlah pemain kunci di lini depan, pelatih asal Belanda itu menolak menjadikan cedera sebagai kambing hitam.

Liverpool memang tampil pincang. Alexander Isak absen karena cedera ringan di pangkal paha, sementara Mohamed Salah dan Hugo Ekitike juga tidak tersedia pada laga lawan Manchester United. 

Namun, melansir Liverpool Echo, Arne Slot menyatakan, kondisi itu bukan alasan utama di balik kekalahan timnya.

”Tidak, Isak tidak (absen sepanjang musim). Kami berharap dia segera Kembali,” ujar Arne Slot.

Lebih jauh, dia menegaskan tidak ingin membahas absennya pemain sebagai pembenaran. ”Tidak ada alasan. Saya belum berbicara tentang pemain yang absen dan saya tidak akan membicarakannya sekarang,” tandas Arne Slot.

Slot justru melihat ada hal lain yang lebih menentukan. Dia menilai Liverpool sebenarnya menunjukkan kualitas, terutama di babak kedua saat mampu menyamakan kedudukan lewat Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo.

”Jika kita bisa bermain di babak kedua seperti yang kita lakukan, tidak perlu ada pemain lain di sini,” tutur Arne Slot.

Namun, masalah klasik kembali muncul yakni kurangnya ketajaman di momen krusial dan kehilangan fokus di saat penting.

”Namun, dengan tim ini, kami tidak mampu memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini, padahal kami sudah cukup dekat. Seperti biasa, satu momen lengah membuat kami kebobolan gol, padahal ada momen di mana saya rasa para jurnalis Liverpool menyadari hal ini pada banyak tim musim ini, kami menunggu untuk mencetak gol, lalu kami kebobolan karena lengah selama satu atau dua detik di momen krusial,” papar Arne Slot.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool

Selasa, 5 Mei 2026 | 03.46 WIB

Sir Alex Ferguson Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Laga Manchester United vs Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Sir Alex Ferguson Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Laga Manchester United vs Liverpool

Selasa, 5 Mei 2026 | 02.49 WIB

Laga Penentuan di Old Trafford: Manchester United Bisa Kunci Tiket Liga Champions saat Hadapi Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Laga Penentuan di Old Trafford: Manchester United Bisa Kunci Tiket Liga Champions saat Hadapi Liverpool

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.12 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore