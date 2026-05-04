Gagal Bersinar, Pep Guardiola Minta Manchester City Jual Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders berpotensi dilepas Manchester City setelah gagal memenuhi ekspektasi Pep Guardiola. (ig @tijjanireinjders)
JawaPos.com–Tijjani Reijnders datang ke Manchester City dengan ekspektasi tinggi. Diboyong dari AC Milan dengan nilai besar dan atas permintaan Pep Guardiola, gelandang asal Belanda itu sempat diproyeksikan jadi bagian penting regenerasi lini tengah.
Namun realita jauh dari harapan. Musim debut Tijjani Reijnders di Premier League Bersama Manchester City berjalan sulit.
Meski secara statistik tidak sepenuhnya buruk, kontribusi Tijjani Reijnders di atas lapangan dinilai belum cukup untuk mengamankan tempat reguler di starting XI. Di tim dengan standar setinggi Manchester City, angka saja tidak cukup. Konsistensi, kontrol permainan, dan kemampuan beradaptasi jadi faktor utama. Sayangnya di situlah Reijnders dinilai masih tertinggal.
Baca Juga:Super League 2025/2026: Hujan Peluang! Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol Lawan Persijap Jepara di Babak Pertama
Melansir El Nacional, situasi ini membuat Pep Guardiola mengambil sikap tegas. Pelatih asal Spanyol itu dikabarkan sudah memberi sinyal kepada manajemen klub untuk membuka pintu bagi tawaran yang masuk untuk sang pemain.
Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Reijnders direkrut sebagai investasi jangka panjang. Namun, City dikenal tidak ragu melakukan koreksi cepat jika sebuah transfer tidak berjalan sesuai rencana.
Lebih dari itu, sang pemain sendiri juga disebut mulai mempertimbangkan masa depannya. Minimnya menit bermain dan sulitnya beradaptasi membuatnya terbuka untuk mencari tantangan baru.
Baca Juga:Daniel Siebert Pimpin Arsenal vs Atletico Madrid, Apa Artinya untuk Tuan Rumah The Gunners?
Di tengah situasi ini, Real Madrid kembali masuk dalam radar. Klub raksasa Spanyol tersebut memang sempat tertarik pada Reijnders sebelum dia hijrah ke Inggris.
Dengan kebutuhan akan gelandang kreatif baru, Reijnders dianggap masih punya profil yang cocok. Kuat secara fisik, teknis mumpuni, dan sudah memiliki pengalaman di level elite Eropa.
Menariknya, harga yang kini dipatok juga relatif lebih masuk akal. Manchester City disebut siap melepasnya di kisaran €50 juta atau sedikit lebih rendah dari harga saat mereka merekrutnya.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan