Matheus Cunha Puji Aura Michael Carrick usai Bantu Manchester United Tumbangkan Liverpool

JawaPos.com–Manchester United tampil meyakinkan saat menaklukkan Liverpool 3-2 di Old Trafford. Hasil itu memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.

Di balik kemenangan Manchester United atas Liverpool yang dramatis itu, Matheus Cunha jadi salah satu sorotan. Golnya menjadi pembuka jalan bagi dominasi tuan rumah di babak pertama.

United sempat unggul dua gol lebih dulu sebelum kesalahan di babak kedua membuat Liverpool menyamakan kedudukan. Namun, gol penentu dari Kobbie Mainoo memastikan malam tetap jadi milik Setan Merah dan kemenangan ini terasa semakin spesial bagi Cunha.

Baca Juga:4 Fakta Penting dari Kemenangan Manchester United atas Liverpool

Aura Carrick yang Terasa di Ruang Ganti Melansir The Peoples Person, usai pertandingan, Cunha tak ragu memberikan pujian besar kepada pelatih sementara, Michael Carrick. Dia bahkan menyebut ada sesuatu yang berbeda sejak Carrick mengambil alih tim.

”Tentu saja, kami belajar banyak. Ketika Michael (Carrick) datang, dia datang dengan keajaiban! Aura [Sir] Alex Ferguson,” ujar Cunha.

Menurut Cunha, Carrick berhasil menanamkan mentalitas kuat ke dalam tim.

Baca Juga:Liga Premier Jelaskan Alasan Gol Tangan Tuhan Benjamin Sesko Tetap Disahkan

”Dia banyak berbicara tentang timnya, tim penakluk. Perasaan itu menular kepada kami. Kami merasa sangat senang dengan informasi tersebut, kami fokus dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan,” tutur Cunha.

”Pada akhirnya, ini hanyalah awal dari perjalanan, ini adalah permulaan, sebuah permulaan yang indah!” papar Cunha.