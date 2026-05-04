Matheus Cunha Puji Aura Michael Carrick usai Bantu Manchester United Tumbangkan Liverpool

Matheus Cunha puji pengaruh Michael Carrick usai Manchester United menang 3-2 atas Liverpool. (ig @manutd)
JawaPos.com–Manchester United tampil meyakinkan saat menaklukkan Liverpool 3-2 di Old Trafford. Hasil itu memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.
Di balik kemenangan Manchester United atas Liverpool yang dramatis itu, Matheus Cunha jadi salah satu sorotan. Golnya menjadi pembuka jalan bagi dominasi tuan rumah di babak pertama.
United sempat unggul dua gol lebih dulu sebelum kesalahan di babak kedua membuat Liverpool menyamakan kedudukan. Namun, gol penentu dari Kobbie Mainoo memastikan malam tetap jadi milik Setan Merah dan kemenangan ini terasa semakin spesial bagi Cunha.
Melansir The Peoples Person, usai pertandingan, Cunha tak ragu memberikan pujian besar kepada pelatih sementara, Michael Carrick. Dia bahkan menyebut ada sesuatu yang berbeda sejak Carrick mengambil alih tim.
”Tentu saja, kami belajar banyak. Ketika Michael (Carrick) datang, dia datang dengan keajaiban! Aura [Sir] Alex Ferguson,” ujar Cunha.
Menurut Cunha, Carrick berhasil menanamkan mentalitas kuat ke dalam tim.
”Dia banyak berbicara tentang timnya, tim penakluk. Perasaan itu menular kepada kami. Kami merasa sangat senang dengan informasi tersebut, kami fokus dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan,” tutur Cunha.
”Pada akhirnya, ini hanyalah awal dari perjalanan, ini adalah permulaan, sebuah permulaan yang indah!” papar Cunha.
Cunha juga menyoroti betapa pentingnya pertandingan melawan Liverpool, yang dia sebut sebagai salah satu duel terbesar di Inggris. Dia merasa seluruh tim datang dengan motivasi tinggi sejak awal laga.
