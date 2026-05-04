M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 5 Mei 2026 | 04.03 WIB

Arne Slot Kritik VAR usai Gol Handball Benjamin Sesko Disahkan

Arne Slot frustrasi usai Liverpool kalah 3-2 dari Manchester United di Old Trafford. (ig @jk.lfc)&nbsp;

JawaPos.com–Arne Slot tak bisa menyembunyikan rasa frustrasi usai Liverpool kalah 3-2 dari Manchester United di Old Trafford. Selain performa tim, pelatih asal Belanda itu juga melontarkan kritik tajam terhadap keputusan VAR yang kembali jadi sorotan.

Momen yang memicu amarah Arne Slot adalah gol penyerang Manchester United Benjamin Sesko di babak pertama. Tayangan ulang menunjukkan adanya dugaan handball sebelum bola masuk ke gawang Liverpool. Namun setelah peninjauan panjang, gol tersebut tetap disahkan.

Melansir Liverpool Echo, Arne Slot merasa keputusan tersebut bertentangan dengan logika dasar sepak bola.

”Jika itu sentuhan, yang menurut saya memang demikian karena jika Anda sedikit tahu tentang olahraga bola, Anda tahu bahwa jika bola memiliki lengkungan tertentu dan lengkungan itu berubah, pasti ada kontak,” ujar Arne Slot.

Dia bahkan mempertanyakan konsistensi penerapan aturan. ”Namun aturannya adalah jika terjadi sentuhan, seharusnya gol tersebut dianulir,” tandas Arne Slot.

VAR Dinilai Selalu Merugikan Liverpool

Lebih dari sekadar satu insiden, Arne Slot melihat ini sebagai bagian dari pola yang berulang sepanjang musim.

”Saya rasa ini bukan kejutan bagi siapa pun musim ini bahwa jika ada intervensi VAR atau jika ada sesuatu yang bisa jadi kiri atau kanan (50-50) maka keputusannya akan merugikan kami. Itulah yang terjadi sepanjang musim ini, setiap kali,” tutur Arne Slot.

Dia membandingkan beberapa kejadian lain, termasuk keputusan penalti di pertandingan berbeda yang menurutnya tidak konsisten.

”Minggu lalu saya melihat kiper saya tergeletak di lapangan karena cedera dan wasit tidak menghentikan pertandingan. Hari ini saya melihat pemain United keluar lapangan dan wasit menghentikan pertandingan ketika kami mencoba melanjutkan permainan. Itulah yang terjadi sepanjang musim kami,” papar Arne Slot.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
