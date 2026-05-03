Pelatih Sunderland Protes Kartu Merah Ballard usai Tarik Rambut Lawan

Dan Ballard diganjar kartu merah usai insiden tarik rambut lawan. (ig @footballsoccermeme)
JawaPos.com–Hasil imbang 1-1 Sunderland kontra Wolves di Molineux ternyata menyisakan cerita panas. Bukan soal skor, tapi keputusan wasit yang mengusir Dan Ballard karena menarik rambut pemain lawan.
Hal itu memicu reaksi keras dari pelatih Regis Le Bris. Melansir TNT Sports, alih-alih menerima keputusan tersebut, Le Bris justru terang-terangan mengaku bingung dan tidak setuju dengan kartu merah yang diberikan kepada bek asal Irlandia Utara itu.
”Itu bukan tindakan kekerasan. Saya mengerti aturannya, dan wasit harus menjalankan aturan tersebut, tetapi sulit untuk memahaminya dalam kondisi seperti itu,” papar Regis Le Bris.
Awalnya, insiden antara Ballard dan Tolu Arokodare lolos dari hukuman. Namun setelah tinjauan VAR, keputusan berubah drastis, kartu merah langsung keluar.
Momen ini jadi titik balik pertandingan. Sunderland yang sempat unggul lewat gol Nordi Mukiele akhirnya kehilangan kendali permainan setelah bermain dengan 10 orang.
Wolves memanfaatkan situasi tersebut. Santiago Bueno mencetak gol penyeimbang di menit ke-54. Skor 1-1 bertahan hingga akhir, hasil yang jelas terasa seperti kerugian bagi Sunderland.
Secara aturan, Premier League memang punya sikap tegas soal insiden seperti ini. Pemain yang tidak sedang berebut bola dan melakukan tarikan rambut dengan paksa bisa langsung diusir dari lapangan.
Masalahnya, seperti yang disorot Le Bris, interpretasi paksa itu yang jadi perdebatan.
”Saya pikir penting bagi wasit dan Liga Premier untuk memperjelas aturan ini karena dalam kasus tersebut, Anda tidak bisa bermain duel. Anda akan menarik sesuatu kadang-kadang, meskipun itu tidak disengaja dan itu bukan kasusnya, tetapi begitulah adanya. Saya berharap dapat berdiskusi dengan para wasit untuk menyesuaikan aturan ini dan membuatnya lebih baik,” tandas Regis Le Bris.
