Klub Elkan Baggot, Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris

JawaPos.com - Ipswich Town akhirnya memastikan satu tiket kembali ke Premier League. Kemenangan telak 3-0 atas QPR di Portman Road jadi penutup manis perjalanan panjang The Tractor Boys musim ini.
Bukan sekadar menang, ini adalah pernyataan: Ipswich benar-benar siap kembali ke panggung terbesar sepak bola Inggris.
Melansir The Sun, Ipswich langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Dua gol cepat dalam 10 menit pertama dari George Hirst dan Jaden Philogene langsung mengubah atmosfer stadion jadi pesta.
Dari situ, laga praktis berada dalam kendali tuan rumah. QPR kesulitan keluar dari tekanan, sementara Ipswich bermain dengan kepercayaan diri tinggi.
Baca Juga:Ipswich Town Menang Comeback Lawan Birmingham, Elkan Baggott 3 Laga Beruntun Duduk di Bangku Cadangan
Gol ketiga dari Kasey McAteer di lima menit akhir pertandingan jadi pelengkap sempurna, semacam stempel resmi bahwa promosi ini memang layak mereka dapatkan.
Menariknya, perjalanan Ipswich menuju titik ini tidak datang begitu saja. Musim lalu, mereka sempat kesulitan saat kembali ke Premier League setelah penantian panjang 22 tahun.
Hanya empat kemenangan dari 38 laga, jelas bukan catatan yang membanggakan. Tapi, di sinilah cerita menariknya: klub tetap percaya pada Kieran McKenna. Kepercayaan itu sekarang terbayar lunas.
Pelatih muda tersebut sukses membawa Ipswich meraih tiga promosi dalam empat musim, sebuah pencapaian yang jarang terjadi.
“Sejujurnya, ini mungkin yang paling sulit, jadi ini sangat berarti bagi saya,” kata McKenna.
“Kami harus mencoba membangun kembali tim ini dalam keadaan sulit dan Anda tahu semua orang terjebak di dalamnya. Saya pikir kami pantas berada di posisi kami saat ini.”
Kemenangan Ipswich otomatis memupus harapan Millwall untuk ikut promosi langsung. Meski menang 2-0 atas Oxford, mereka harus puas finis di posisi ketiga dan melanjutkan perjuangan lewat jalur play-off.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya