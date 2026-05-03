Klub Elkan Baggot, Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris

JawaPos.com - Ipswich Town akhirnya memastikan satu tiket kembali ke Premier League. Kemenangan telak 3-0 atas QPR di Portman Road jadi penutup manis perjalanan panjang The Tractor Boys musim ini.

Bukan sekadar menang, ini adalah pernyataan: Ipswich benar-benar siap kembali ke panggung terbesar sepak bola Inggris.

Start Cepat, Pesta Lebih Awal Melansir The Sun, Ipswich langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Dua gol cepat dalam 10 menit pertama dari George Hirst dan Jaden Philogene langsung mengubah atmosfer stadion jadi pesta.

Dari situ, laga praktis berada dalam kendali tuan rumah. QPR kesulitan keluar dari tekanan, sementara Ipswich bermain dengan kepercayaan diri tinggi.

Gol ketiga dari Kasey McAteer di lima menit akhir pertandingan jadi pelengkap sempurna, semacam stempel resmi bahwa promosi ini memang layak mereka dapatkan.

Kebangkitan Setelah Musim Sulit Menariknya, perjalanan Ipswich menuju titik ini tidak datang begitu saja. Musim lalu, mereka sempat kesulitan saat kembali ke Premier League setelah penantian panjang 22 tahun.

Hanya empat kemenangan dari 38 laga, jelas bukan catatan yang membanggakan. Tapi, di sinilah cerita menariknya: klub tetap percaya pada Kieran McKenna. Kepercayaan itu sekarang terbayar lunas.

Pelatih muda tersebut sukses membawa Ipswich meraih tiga promosi dalam empat musim, sebuah pencapaian yang jarang terjadi.

“Sejujurnya, ini mungkin yang paling sulit, jadi ini sangat berarti bagi saya,” kata McKenna.

“Kami harus mencoba membangun kembali tim ini dalam keadaan sulit dan Anda tahu semua orang terjebak di dalamnya. Saya pikir kami pantas berada di posisi kami saat ini.”