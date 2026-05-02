Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 12.45 WIB

Mo Salah Dipastikan Absen saat Liverpool Tantang Manchester United di Old Trafford

Arne Slot dan Mohamed Salah. (Reuters/Jason Cairnduff)

JawaPos.com–Bintang Liverpool Mohamed Salah dipastikan absen saat The Reds menyambangi Stadion Old Trafford untuk menantang Manchester United dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris, Minggu (3/5).

Hal itu disampaikan pelatih Liverpool Arne Slot yang mengkonfirmasi Salah menderita cedera otot ringan ketika ditarik keluar dalam babak kedua laga kontra Crystal Palace di Anfield pekan lalu. ”Kami memperkirakan dia akan kembali di fase akhir musim, tapi tidak untuk hari Minggu lawan Manchester United,” kata Slot pada jumpa pers, dikutip dari laman resmi Liverpool seperti dilansir dari Antara.

Slot mengungkapkan bahwa Salah masih bisa kembali bermain di sisa musim ini, yang menyisakan tiga laga lagi setelah Manchester United. Yakni lawan Chelsea pada 9 Mei, Aston Villa pada 17 Mei, dan Brentford pada 24 Mei.

Namun, Slot tidak menyebut secara spesifik kapan Salah akan bisa kembali merumput. ”Kita tahu Mo selalu bekerja sangat keras sepanjang musim ketika dia fit, dan bahkan ketika cedera, Dia berusaha keras untuk kembali secepat mungkin,” ujar Arne Slot.

”Itulah yang sedang dia lakukan sekarang dengan sangat baik. Biasanya dia pulih lebih cepat dibanding pemain lain setelah cedera ringan, karena ini memang cedera ringan,” ujar Slot menambahkan.

Kondisi cedera ringan yang dialami Salah membuat Slot begitu lega. Sebab artinya, pemain berusia 33 tahun itu akan mendapatkan perpisahan yang layak dari pertandingan terakhir yang dia mainkan.

Sejak kedatangannya dari Roma pada musim 2017/2018, Salah telah memainkan 440 pertandingan bersama The Reds sejauh ini. Salah mengoleksi 257 gol dan 122 asssist.

Dalam delapan tahunnya di Anfield, Salah membantu tim memenangkan sembilan gelar bergengsi, termasuk satu Liga Champions dan dua trofi Liga Inggris.

”Jika ada pemain yang pantas mendapatkan perpisahan yang layak, itu jelas Mo,” tandas Slot.

