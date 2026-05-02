Mo Salah Dipastikan Absen saat Liverpool Tantang Manchester United di Old Trafford

Arne Slot dan Mohamed Salah. (Reuters/Jason Cairnduff)
JawaPos.com–Bintang Liverpool Mohamed Salah dipastikan absen saat The Reds menyambangi Stadion Old Trafford untuk menantang Manchester United dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris, Minggu (3/5).
Hal itu disampaikan pelatih Liverpool Arne Slot yang mengkonfirmasi Salah menderita cedera otot ringan ketika ditarik keluar dalam babak kedua laga kontra Crystal Palace di Anfield pekan lalu. ”Kami memperkirakan dia akan kembali di fase akhir musim, tapi tidak untuk hari Minggu lawan Manchester United,” kata Slot pada jumpa pers, dikutip dari laman resmi Liverpool seperti dilansir dari Antara.
Slot mengungkapkan bahwa Salah masih bisa kembali bermain di sisa musim ini, yang menyisakan tiga laga lagi setelah Manchester United. Yakni lawan Chelsea pada 9 Mei, Aston Villa pada 17 Mei, dan Brentford pada 24 Mei.
Namun, Slot tidak menyebut secara spesifik kapan Salah akan bisa kembali merumput. ”Kita tahu Mo selalu bekerja sangat keras sepanjang musim ketika dia fit, dan bahkan ketika cedera, Dia berusaha keras untuk kembali secepat mungkin,” ujar Arne Slot.
”Itulah yang sedang dia lakukan sekarang dengan sangat baik. Biasanya dia pulih lebih cepat dibanding pemain lain setelah cedera ringan, karena ini memang cedera ringan,” ujar Slot menambahkan.
Kondisi cedera ringan yang dialami Salah membuat Slot begitu lega. Sebab artinya, pemain berusia 33 tahun itu akan mendapatkan perpisahan yang layak dari pertandingan terakhir yang dia mainkan.
Baca Juga:Malut United vs Persis Solo! Simak Duel Pemain Kunci Antara Yakob Sayuri dan Miroslav Maricic
Sejak kedatangannya dari Roma pada musim 2017/2018, Salah telah memainkan 440 pertandingan bersama The Reds sejauh ini. Salah mengoleksi 257 gol dan 122 asssist.
Dalam delapan tahunnya di Anfield, Salah membantu tim memenangkan sembilan gelar bergengsi, termasuk satu Liga Champions dan dua trofi Liga Inggris.
”Jika ada pemain yang pantas mendapatkan perpisahan yang layak, itu jelas Mo,” tandas Slot.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari