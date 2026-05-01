Leg Pertama Liga Champions: Arsenal Ditahan Atletico Madrid, Perebutan Tiket Final Kian Sengit dan Rumit

JawaPos.com - Leg pertama semifinal Liga Champions menyajikan duel sengit antara Atletico Madrid kontra Arsenal, Rabu (30/4) dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, Atletico harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 1-1.

Arsenal lebih dulu memecah kebuntuan menjelang turun minum. Penyerang tajam Viktor Gyokeres sukses menjalankan tugas sebagai algojo penalti pada menit ke-44, membuat tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Gol tersebut sempat membuat Atletico berada dalam tekanan karena harus mengejar ketertinggalan di hadapan publik sendiri.

Namun, semangat juang tuan rumah belum padam. Memasuki babak kedua, Atletico bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya itu membuahkan hasil pada menit ke-56 setelah wasit kembali menunjuk titik putih. Julian Alvarez yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk menyamakan skor menjadi 1-1.

Setelah gol penyeimbang tersebut, pertandingan berjalan semakin terbuka. Kedua tim saling menekan demi mencari gol kemenangan, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap tak berubah. Hasil imbang ini membuat persaingan menuju partai final masih sepenuhnya terbuka.