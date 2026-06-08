SUV Hybrid 7 Penumpang Makin Diminati, Kenali Fitur Hyundai Santa Fe Hybrid Sebelum Tentukan Pilihan

JawaPos.com - Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap efisiensi bahan bakar membuat kendaraan berteknologi hybrid semakin diminati. Bagi keluarga yang membutuhkan mobil dengan kabin luas, fitur lengkap, dan konsumsi BBM yang lebih efisien, segmen SUV hybrid kini menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan.

Tren tersebut juga sejalan dengan hasil survei YouGov yang dirilis pada April 2026. Dalam survei tersebut, sebanyak 90 persen masyarakat Indonesia mengaku khawatir terhadap kondisi global yang berpotensi memengaruhi harga bahan bakar. Tak heran jika kendaraan yang mampu menekan konsumsi BBM tanpa mengorbankan performa menjadi semakin relevan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Hyundai menghadirkan The All-New Santa Fe Hybrid, SUV premium tujuh penumpang yang menggabungkan teknologi elektrifikasi dengan kenyamanan khas kendaraan keluarga modern.

Teknologi Hybrid untuk Efisiensi BBM Salah satu daya tarik utama Hyundai Santa Fe Hybrid terletak pada sistem penggerak hybrid yang bekerja secara otomatis menyesuaikan penggunaan mesin bensin dan motor listrik sesuai kondisi jalan.

SUV ini mengandalkan mesin 1.6L Turbo GDi Hybrid yang dipadukan motor listrik bertenaga 44,2 kW. Kombinasi tersebut tidak hanya menghadirkan akselerasi yang responsif, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar, baik saat digunakan di dalam kota maupun untuk perjalanan antarkota.

Efisiensi semakin optimal berkat teknologi regenerative braking yang memanfaatkan energi saat kendaraan melambat atau melakukan pengereman untuk mengisi ulang daya baterai. Sistem ini membantu mengurangi beban kerja mesin sekaligus meningkatkan efisiensi energi selama perjalanan.

Pengemudi juga dapat memilih beberapa mode berkendara seperti Eco, Normal, dan Sport sesuai kebutuhan serta karakter jalan yang dihadapi.

Kabin Luas untuk Kebutuhan Keluarga Selain efisiensi bahan bakar, faktor kenyamanan menjadi pertimbangan penting saat memilih mobil keluarga. Hyundai Santa Fe Hybrid menawarkan konfigurasi kabin 7 penumpang dengan ruang yang lapang untuk menunjang aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Desain interior mengusung konsep H-Signature Design yang menghadirkan nuansa premium. Fitur captain seat pada baris kedua dan one-touch walk-in memberikan akses yang lebih mudah menuju bangku baris ketiga.