Tampil dengan 2 Pilihan Mesin, Hyundai New Creta Lebih Bertenaga

Ilustrasi: Hyundai New Creta N Line Turbo dibekali dengan sistem transmisi otomatis DCT. (Rian Alfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Hyundai membuat inovasi dari produk yang bernama Creta. Kini pabrikan otomotif asal Korea itu meluncurkan New Creta dengan performa besar.
Model tersebut memiliki 2 pilihan mesin yang lebih bertenaga dan fitur serta desain yang meningkat.
SUV ini memiliki tampilan lebih modern dan kompetitif di segmen global. Hyundai New Creta menawarkan pengalaman berkendara yang lebih canggih dibandingkan sebelumnya.
Mobil ini hadir dengan opsi mesin 1.5L naturally aspirated dan 1.5L turbo yang menghasilkan sekitar 160 PS, seperti yang dilansir Hyundai, Rabu (22/4).
Berikut perbedaan dari mesin 1.5L naturally aspirated dan 1.5L turbo pada kendaraan Hyundai Creta.
Hyundai Creta memperkenalkan pembaruan pada sektor mesin. SUV ini hadir dengan dua pilihan, yaitu 1.5L naturally aspirated dan 1.5L turbo yang lebih bertenaga.
Opsi turbo menjadi perubahan penting karena memberi performa lebih responsif untuk berkendara di kota atau tol, seperti yang dilansir oleh ZigWheels, Selasa (16/1). Hal ini membuat Creta model terbaru terasa lebih fleksibel untuk berbagai gaya berkendara.
Mesin menjadi pperbedaan paling mencolok antara Hyundai Creta versi baru dan Hyundai Creta lama. Model sebelumnya hanya mengandalkan mesin standar 1.5L tanpa turbo.
Dengan hadirnya mesin turbo, tenaga yang dihasilkan meningkat signifikan dan memberikan akselerasi lebih cepat.
