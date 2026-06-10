Bukan Cuma Mobil, Hyundai Kerahkan Robot Canggih untuk Amankan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah, tetapi juga panggung unjuk teknologi mobilitas dan robotika modern.

Hyundai Motor Company memastikan kesiapan hampir 1.500 kendaraan serta robot pintar untuk mendukung kelancaran operasional ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Langkah ini menjadi pengerahan armada mobilitas dan teknologi robotika terbesar yang pernah dilakukan Hyundai selama 27 tahun menjalin kemitraan dengan FIFA.

Dukung Mobilitas Turnamen di Tiga Negara Sebagai mitra resmi FIFA, Hyundai akan mengoperasikan total 1.500 kendaraan yang terdiri dari 994 mobil penumpang dan 506 bus.

Armada tersebut akan digunakan untuk mendukung mobilitas tim nasional peserta, ofisial pertandingan, media internasional, hingga panitia penyelenggara selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.

Turnamen yang digelar di 16 kota tuan rumah di tiga negara berbeda ini membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. Karena itu, Hyundai menyiapkan berbagai model andalannya untuk memastikan operasional berjalan lancar.

Beberapa model yang akan bertugas di ajang bergengsi tersebut antara lain Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, Santa Cruz, Kona, Sonata, Elantra, Creta, Creta Grand, hingga Genesis GV80.

Sejumlah kendaraan juga menggunakan teknologi hybrid electric vehicle (HEV) untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon selama penyelenggaraan turnamen.

Robot Spot Siap Bertugas di Piala Dunia Tak hanya kendaraan, Hyundai juga membawa inovasi baru melalui teknologi robotika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, robot berkaki empat Spot buatan Boston Dynamics akan diterjunkan untuk mendukung operasional turnamen.

Sebanyak empat unit robot Spot yang telah dimodifikasi akan ditempatkan di International Broadcast Center di Dallas serta Stadion New York–New Jersey.

Robot ini memiliki kemampuan patroli otonom, inspeksi fasilitas secara real-time, hingga pemantauan area strategis yang padat aktivitas.

Sistem tersebut terintegrasi dengan teknologi Enterprise Asset Management yang memungkinkan pengelola memonitor berbagai aset dan fasilitas secara lebih efisien.

Kehadiran Spot menjadi bukti bahwa teknologi robotika kini mulai mengambil peran nyata dalam mendukung penyelenggaraan event olahraga berskala global.

Hyundai Tampilkan Masa Depan Mobilitas Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Pemasaran Global Hyundai Motor Company, Sungwon Jee, mengatakan bahwa kemitraan selama 27 tahun dengan FIFA mencerminkan komitmen bersama terhadap inovasi dan kolaborasi global.