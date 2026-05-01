Antara
Jumat, 1 Mei 2026 | 21.55 WIB

Jadwal Liga Spanyol: Barcelona Kian Dekat dengan Gelar Juara

Pemain Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol kegawang DRX World Legends pada laga Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Liga Spanyol atau LaLiga 2025/2026 memasuki pekan ke-34 dengan memainkan 10 pertandingan yang akan berlangsung selama 2-5 Mei mendatang, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan jadwal pertandingan dalam laman resmi LaLiga yang dipantau di Jakarta, Jumat, pemuncak klasemen FC Barcelona akan bertandang ke markas CA Osasuna yang berada di papan tengah klasemen.

Tim asuhan Hansi Flick itu akan semakin dekat dengan gelar apabila mampu meraih hasil positif dalam laga tandang. Jika menang, Blaugrana hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara.

Sementara itu, Real Madrid yang berjarak 11 poin dari penguasa klasemen dijadwalkan bertandang ke markas RCD Espanyol yang saat ini menghuni papan tengah.

Tim peringkat ketiga Villarreal CF akan menjamu Levante UD yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Pada pertandingan lain, Atletico Madrid akan bertandang ke markas Valencia CF dalam laga penting untuk mengamankan posisi di empat besar demi tiket ke Liga Champions musim depan.

Atletico Madrid masih berada di zona empat besar dan berupaya menjaga jarak dari pesaing terdekat, Real Betis, yang juga akan memainkan laga kandang pada pekan ini.

Di papan bawah, persaingan keluar dari zona degradasi masih berlangsung ketat. Sevilla FC yang berada di zona merah akan menghadapi Real Sociedad dalam laga penting untuk menjaga peluang bertahan di La Liga.

Selain Sevilla, beberapa tim lain juga masih berjuang menghindari degradasi, sehingga hasil pada pekan ke-34 ini berpotensi mengubah komposisi klasemen, terutama di zona bawah.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Tak Terbendung, Gelar Scudetto di Depan Pelupuk Mata - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Tak Terbendung, Gelar Scudetto di Depan Pelupuk Mata

Jumat, 1 Mei 2026 | 19.36 WIB

Macan Putih Siap Kejutkan Pesut Etam! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Persik Kediri Vs Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Macan Putih Siap Kejutkan Pesut Etam! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Persik Kediri Vs Borneo FC

Rabu, 29 April 2026 | 15.22 WIB

Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Taiwan - Image
Sports

Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Taiwan

Selasa, 28 April 2026 | 15.40 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

