Jadwal Liga Spanyol: Barcelona Kian Dekat dengan Gelar Juara

Pemain Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol kegawang DRX World Legends pada laga Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Liga Spanyol atau LaLiga 2025/2026 memasuki pekan ke-34 dengan memainkan 10 pertandingan yang akan berlangsung selama 2-5 Mei mendatang, dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan jadwal pertandingan dalam laman resmi LaLiga yang dipantau di Jakarta, Jumat, pemuncak klasemen FC Barcelona akan bertandang ke markas CA Osasuna yang berada di papan tengah klasemen.
Tim asuhan Hansi Flick itu akan semakin dekat dengan gelar apabila mampu meraih hasil positif dalam laga tandang. Jika menang, Blaugrana hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara.
Sementara itu, Real Madrid yang berjarak 11 poin dari penguasa klasemen dijadwalkan bertandang ke markas RCD Espanyol yang saat ini menghuni papan tengah.
Tim peringkat ketiga Villarreal CF akan menjamu Levante UD yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.
Pada pertandingan lain, Atletico Madrid akan bertandang ke markas Valencia CF dalam laga penting untuk mengamankan posisi di empat besar demi tiket ke Liga Champions musim depan.
Atletico Madrid masih berada di zona empat besar dan berupaya menjaga jarak dari pesaing terdekat, Real Betis, yang juga akan memainkan laga kandang pada pekan ini.
Di papan bawah, persaingan keluar dari zona degradasi masih berlangsung ketat. Sevilla FC yang berada di zona merah akan menghadapi Real Sociedad dalam laga penting untuk menjaga peluang bertahan di La Liga.
Selain Sevilla, beberapa tim lain juga masih berjuang menghindari degradasi, sehingga hasil pada pekan ke-34 ini berpotensi mengubah komposisi klasemen, terutama di zona bawah.
