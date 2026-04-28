Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 28 April 2026 | 15.40 WIB

Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Taiwan

Putri Kusuma Wardhani/ Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Chinese Taipei (instagram.com/@badminton.ina)

JawaPos.com - Laga terakhir fase grup Thomas & Uber Cup 2026 akan dilakoni tim putra dan putri Indonesia, Selasa (28/4). Bermain di Forum Horsens, Denmark, tim Thomas Indonesia bahkan akan melakoni duel hidup mati menghadapi Prancis.

Anthony Sinisuka Ginting dan rekan-rekan, yang sudah meraih dua kemenangan di fase grup melawan Aljazair dan Thailand, belum sepenuhnya dipastikan lolos ke perempat final. Tiket menuju fase knock out dapat diraih dengan syarat memenangkan laga melawan Prancis.

Jika menang, maka dipastikan lolos sebagai juara grup, sementara jika kalah dengan skor 2-3, Indonesia akan lolos sebagai runner up grup di bawah Thailand. Namun apabila kalah dengan skor 0-5 atau 1-4, maka Merah Putih hanya akan finish di posisi tiga klasemen grup.

Duel menghadapi Prancis jelas bukan hal mudah. Tunggal putra Jonatan Christie mengatakan sang lawan memiliki kans besar pada sektor ganda.

“Kalau melihat di atas kertas, mungkin dari Prancis kans gandanya lebih besar. Tapi kami tetap optimistis bisa tampil terbaik dan semoga jadi juara grup,” ujar Jonatan dikutip dari ANTARA.

Prancis kini menjadi salah satu kekuatan bulutangkis di Eropa selain Denmark. Dua bersaudara, Toma Junior Popov dan Christo Popov menjadi salah satu pasangan ganda putra paling menjanjikan dalam setahun terakhir. Christo bahkan juga berprestasi di tunggal putra. Pada laga perdana grup D, Prancis harus takluk dari Thailand 4-1, sebelum kemudian mengalahkan Aljazair 5-0.

Sementara itu dari Uber Cup, Indonesia akan melakoni laga ketiga fase grup menghadapi Chinese Taipei. Pertandingan kali ini bakal menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup C.

Kedua negara baik Indonesia dan Chinese Taipei sudah memastikan diri lolos ke perempat final setelah meraih dua kemenangan atas Kanada dan Australia.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
BWF Gandeng BK8 News untuk Thomas & Uber Cup Finals 2026 - Image
Sports

BWF Gandeng BK8 News untuk Thomas & Uber Cup Finals 2026

Jumat, 24 April 2026 | 13.00 WIB

Tim Thomas Indonesia Ditarget Masuk Final, Tim Uber Lolos Grup Dulu - Image
Sports

Tim Thomas Indonesia Ditarget Masuk Final, Tim Uber Lolos Grup Dulu

Kamis, 16 April 2026 | 05.26 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Panaskan Pekan 30 Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Panaskan Pekan 30 Super League 2025/2026

Senin, 27 April 2026 | 23.28 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore