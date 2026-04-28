Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Taiwan

Putri Kusuma Wardhani/ Jadwal Thomas dan Uber Cup 2026 Hari Ini: Tim Putra Indonesia Hadapi Prancis, Tim Putri Bertemu Chinese Taipei (instagram.com/@badminton.ina)
JawaPos.com - Laga terakhir fase grup Thomas & Uber Cup 2026 akan dilakoni tim putra dan putri Indonesia, Selasa (28/4). Bermain di Forum Horsens, Denmark, tim Thomas Indonesia bahkan akan melakoni duel hidup mati menghadapi Prancis.
Anthony Sinisuka Ginting dan rekan-rekan, yang sudah meraih dua kemenangan di fase grup melawan Aljazair dan Thailand, belum sepenuhnya dipastikan lolos ke perempat final. Tiket menuju fase knock out dapat diraih dengan syarat memenangkan laga melawan Prancis.
Jika menang, maka dipastikan lolos sebagai juara grup, sementara jika kalah dengan skor 2-3, Indonesia akan lolos sebagai runner up grup di bawah Thailand. Namun apabila kalah dengan skor 0-5 atau 1-4, maka Merah Putih hanya akan finish di posisi tiga klasemen grup.
Duel menghadapi Prancis jelas bukan hal mudah. Tunggal putra Jonatan Christie mengatakan sang lawan memiliki kans besar pada sektor ganda.
“Kalau melihat di atas kertas, mungkin dari Prancis kans gandanya lebih besar. Tapi kami tetap optimistis bisa tampil terbaik dan semoga jadi juara grup,” ujar Jonatan dikutip dari ANTARA.
Prancis kini menjadi salah satu kekuatan bulutangkis di Eropa selain Denmark. Dua bersaudara, Toma Junior Popov dan Christo Popov menjadi salah satu pasangan ganda putra paling menjanjikan dalam setahun terakhir. Christo bahkan juga berprestasi di tunggal putra. Pada laga perdana grup D, Prancis harus takluk dari Thailand 4-1, sebelum kemudian mengalahkan Aljazair 5-0.
Sementara itu dari Uber Cup, Indonesia akan melakoni laga ketiga fase grup menghadapi Chinese Taipei. Pertandingan kali ini bakal menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup C.
Kedua negara baik Indonesia dan Chinese Taipei sudah memastikan diri lolos ke perempat final setelah meraih dua kemenangan atas Kanada dan Australia.
