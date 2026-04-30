Legenda Timnas Inggris Pensiun! Mimpi Hampir Tamat, Ashley Young Ingin Tutup dengan Selamat

JawaPos.com - Pemain veteran eks Timnas Inggris Ashley Young resmi mengumumkan akan pensiun pada akhir musim ini dan menutup perjalanan panjangnya selama 23 tahun di dunia sepak bola profesional.

Young yang saat ini berusia 40 tahun tengah membela Ipswich Town dan masih berambisi menutup kariernya dengan membantu tim meraih promosi kembali ke Premier League pada laga terakhir musim Championship yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei.

Dalam pernyataannya di situs resmi klub pada Kamis (30/4), Young mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan karier yang telah dijalani. “Saya sangat bangga dan merasa beruntung bisa mencapai semua yang saya raih selama karier ini,” ujar Young.

Young mengaku bahwa jarang bagi seorang pemain untuk merenungkan perjalanan kariernya saat masih aktif bermain. Namun, Young merasa telah mewujudkan impiannya selama lebih dari dua dekade terakhir.

“Saya telah menjalani mimpi saya selama 23 tahun terakhir. Sekarang saatnya untuk merenungkan apa yang telah saya capai, dan dalam beberapa minggu serta bulan ke depan saya akan memutuskan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Meskipun demikian, fokus utama Young saat ini tetap tertuju pada pertandingan terakhir musim ini di Championship. “Fokus penuh saya adalah pada hari Sabtu dan membantu klub ini mencapai tujuan kami, yaitu promosi kembali ke Premier League,” tegasnya.

Tidak hanya itu, melalui akun X (dulu Twitter) resminya, Ashley Young juga mengunggah kolase foto dalam bentuk video yang menampilkan momen sang pemain mengenakan berbagai jersey seluruh klub yang pernah menampungnya.

“Ini perjalanan luar biasa yang hanya saya impikan saat masih bocah! Namun, mimpi ini harus ada akhirnya dan hari Sabtu mungkin akan menjadi pertandingan terakhir karier profesional saya,” tulis Ashley Young.

Dilansir dari ESPN, sepanjang kariernya, Young telah mencatatkan 765 penampilan di level klub dan mencetak 88 gol.