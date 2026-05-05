Marc Marquez Dihadapkan pada Teori Pensiun Setelah Awal Buruk Di MotoGP Musim 2026

JawaPos.com – Masa depan Marc Márquez di MotoGP kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai teori terkait kemungkinan pensiun.

Dilansir dari laman The Race pada Selasa (5/5), Penurunan performa yang terjadi pada awal musim 2026 memicu spekulasi di kalangan pengamat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmennya untuk terus bersaing di level tertinggi.

Spekulasi tersebut semakin menguat setelah performa impresifnya pada musim 2025 tidak berlanjut secara konsisten.

Meski sebelumnya diprediksi akan memperpanjang kontrak jangka panjang, keputusan tersebut belum terealisasi. Situasi ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi terkait masa depan kariernya.

Salah satu teori yang berkembang menyebutkan bahwa Márquez tengah mempertimbangkan durasi kontrak yang lebih pendek.

Marquez dikabarkan hanya menginginkan kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan. Hal ini dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan langkah selanjutnya.

Faktor cedera yang dialami dalam beberapa musim terakhir turut memperkuat teori tersebut. Pengalaman cedera panjang membuat Márquez lebih realistis dalam melihat batas kemampuan fisiknya.