Liverpool Temukan Pengganti Andy Robertson, Milos Kerkez Pede Meski Sempat Banjir Kritik

JawaPos.com - Bek muda Liverpool FC Milos Kerkez mulai menunjukkan perkembangan signifikan terlebih dengan rencana kepergian Andy Robertson pada musim panas ini. Dalam wawancara dengan ESPN, Kerkez tidak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada Robertson sebelum resmi hengkang.

“Dia benar-benar legenda. Bek kiri terbaik dalam sejarah Premier League. Energi, kerja keras, dan kontribusinya luar biasa,” ujar Kerkez.

Kehadiran Robertson yang begitu ikonik di Liverpool memang membuat tugas Kerkez semakin berat sejak didatangkan dari AFC Bournemouth dengan nilai transfer sekitar GBP 40 juta (sekitar Rp 900 miliar) musim panas lalu. Menariknya, usia Kerkez saat ini bahkan masih lebih muda dibandingkan Robertson ketika pertama kali bergabung dari Hull City pada 2017.

Meskipun demikian, Kerkez merupakan pemain tim nasional Hungaria dengan lebih dari 30 penampilan dan sempat direkrut oleh legenda Italia Paolo Maldini ke AC Milan saat masih berusia 17 tahun. Performa Kerkez bersama Bournemouth musim lalu juga mengantarkannya masuk dalam Tim Terbaik PFA 2024-2025.

Namun, Kerkez menyadari bahwa menggantikan sosok seperti Robertson bukan perkara mudah.

“Robbo adalah pemain besar yang telah memberi banyak untuk klub. Kami bersaing secara sehat musim ini, tidak ada masalah. Dia banyak membantu saya dan memberi nasihat. Ketika waktunya tiba untuk menggantikannya, saya harus siap. Saya tahu ini tanggung jawab besar dan saya akan memberikan yang terbaik,” katanya.

Musim ini menjadi ajang pembuktian bagi Kerkez. Sebelumnya, Kerkez sempat mendapat kritik tajam di awal musim, termasuk dari legenda Gary Neville yang menyebut penampilannya seperti pemain akademi saat Liverpool kalah dari Chelsea FC pada Oktober 2025.

Namun, Kerkez memilih untuk tidak terlalu memikirkan kritik tersebut dan fokus pada peningkatan performa. “Saya tidak terlalu memperhatikan media. Saya tahu kemampuan saya dan alasan saya berada di Liverpool. Ini semua bagian dari proses belajar,” ujarnya.

Di luar lapangan, Kerkez juga mendapatkan banyak dukungan dari rekan setim, termasuk Mohamed Salah. Kerkez bahkan menjalin hubungan dekat dengan Salah dan kompatriotnya, Dominik Szoboszlai. Kerkez mengaku banyak belajar dari Salah yang dikenal sangat disiplin dalam menjaga kondisi fisik dan performa.