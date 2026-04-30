Rating Pemain Arsenal: Momen Emas Viktor Gyokeres dan Tembok Kokoh Redam Ganasnya Atletico Madrid!

JawaPos.com - Laga di markas Atletico Madrid menjadi pertarungan yang ditentukan momen-momen kecil bagi Arsenal. Dalam pertandingan yang berjalan ketat dan minim peluang, satu nama muncul sebagai pembeda yaitu Viktor Gyokeres.
Striker asal Swedia itu memang tak banyak mendapatkan suplai bola bersih sepanjang pertandingan. Namun, pergerakannya yang cerdas terus merepotkan lini belakang tuan rumah.
Puncaknya, Gyokeres berhasil memenangkan penalti dan mengeksekusinya dengan dingin untuk membuka keunggulan Arsenal. Sebuah kontribusi krusial di saat tim sangat membutuhkannya, terlebih dengan absennya Kai Havertz.
Di sisi lain, pelatih Mikel Arteta patut puas dengan performa lini belakangnya. Ketika Atletico Madrid semakin agresif, Arsenal justru menunjukkan karakter bertahan yang solid.
David Raya tampil sigap di bawah mistar dengan sejumlah penyelamatan penting, sementara duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes tampil disiplin dalam mengawal area pertahanan.
Keputusan taktis Arteta juga patut mendapat sorotan. Declan Rice, yang biasanya bermain lebih dinamis dari kotak ke kotak, justru ditempatkan lebih dalam sebagai gelandang bertahan.
Peran ini dijalankan dengan sangat baik oleh Rice, yang mampu menyaring serangan lawan dan mengurangi pengaruh lini depan Atletico yang diisi pemain-pemain berbahaya.
Penampilan impresif juga ditunjukkan Piero Hincapie di sisi kiri pertahanan. Ia sukses meredam ancaman dari nama-nama seperti Marcos Llorente dan Giuliano Simeone yang dibuat tak berkutik sepanjang laga.
Namun, masalah Arsenal di lini serang belum sepenuhnya terselesaikan. Gabriel Martinelli kembali tampil di bawah ekspektasi. Winger asal Brasil itu tampak ragu untuk mengambil inisiatif dan lebih sering memilih opsi aman, sehingga gagal memberikan ancaman berarti dari sisi kiri.
Absennya Jurrien Timber juga terasa. Ben White yang mengisi posisi bek kanan mengalami kesulitan, terutama saat menghadapi Ademola Lookman di babak kedua.
Berikut Rating Pemain Arsenal:
Pemain Pengganti
