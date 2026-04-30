M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 20.36 WIB

Diego Simeone Adu Mulut dengan Ben White Usai Laga Atletico vs Arsenal

JawaPos.com - Laga panas antara Atletico Madrid dan Arsenal di semifinal Liga Champions ternyata belum benar-benar selesai saat peluit akhir berbunyi. Drama justru berlanjut di lorong stadion, dengan Diego Simeone kembali jadi pusat perhatian.

Melansir Give Me Sport, pelatih Atletico itu tertangkap kamera terlibat adu mulut dengan bek Arsenal, Ben White, dalam insiden yang menambah panjang daftar kontroversi di pertandingan tersebut.

Bermula dari Insiden di Terowongan

Setelah pertandingan berakhir, suasana di sekitar terowongan menuju ruang ganti memanas. Rekaman dari tribun menunjukkan Ben White terlibat adu argumen dengan pemain Atletico.

Situasi itu langsung menarik perhatian Simeone. Awalnya, ia terlihat mencoba masuk untuk meredakan ketegangan. Namun bukannya mereda, suasana justru makin panas.

Diduga, Simeone tidak senang dengan tindakan White yang berjalan di atas lambang Atletico Madrid di lantai, sesuatu yang dianggap tidak menghormati klub tuan rumah.

Dalam momen yang cukup tegang, White terlihat terdorong mundur di tengah kerumunan. Meski tidak sepenuhnya jelas siapa yang melakukan dorongan tersebut, Simeone berada sangat dekat di pusat insiden.

Emosi Simeone Jadi Sorotan

Sepanjang pertandingan, Simeone memang tampil penuh emosi di pinggir lapangan. Gestur-gesturnya yang agresif bahkan disebut-sebut ikut memberi tekanan tambahan kepada wasit, terutama saat momen peninjauan VAR yang berujung pembatalan penalti Arsenal.

Bagi sebagian pengamat, kehadiran Simeone bukan sekadar instruksi taktik tapi juga “tekanan psikologis” untuk lawan dan ofisial.

Perilaku Simeone tidak luput dari kritik. Beberapa analis menilai aksinya di pinggir lapangan terlalu berlebihan dan bisa memengaruhi jalannya pertandingan.

Ada yang menyebut wasit seperti “kehilangan keberanian” setelah tekanan dari sekitar, sementara yang lain menilai sikap Simeone saat mendekati area VAR tidak pantas.

Bahkan, tindakan pelatih asal Argentina itu disebut “mengerikan” oleh salah satu pengamat, terutama karena dianggap terus memberikan tekanan kepada ofisial sepanjang laga.

Dengan agregat masih imbang 1-1, tensi jelas akan tetap tinggi saat kedua tim bertemu lagi di leg kedua.

