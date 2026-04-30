Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 19.58 WIB

Empat Hal Penting yang Wajib Diperhatikan Arteta Usai Hasil Imbang Kontra Atletico Madrid

Mikel Arteta sesalkan keputusan wasit saat Arsenal ditahan imbang Atletico Madrid 1-1. (@LigadeCampeones/X).

JawaPos.com - Arsenal gagal menjaga keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Atletico Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu (29/4) malam. Hasil ini membuat peluang kedua tim masih sama-sama terbuka jelang leg kedua.

Pasukan Mikel Arteta sebenarnya memulai laga dengan cukup solid. Bahkan, mereka sempat unggul lebih dulu lewat penalti Viktor Gyokeres menjelang turun minum.

Namun, Atletico tampil jauh lebih agresif di babak kedua dan akhirnya menyamakan skor melalui gol penalti Julian Alvarez.

Melansir Sports Illustrated, meski tidak kalah, performa Arsenal menyisakan sejumlah catatan penting. Jika ingin melangkah ke final, ada beberapa hal yang wajib segera dibenahi Arteta.

1. Viktor Gyokeres Menjawab Tekanan

Musim debut Gyökeres bersama Arsenal memang jauh dari kata mulus. Kritik datang bertubi-tubi, dan performanya kerap dipertanyakan. Tapi di laga sebesar ini, dia akhirnya menunjukkan mental yang dibutuhkan.

Dipercaya sebagai starter karena cedera Kai Havertz, Gyokeres sempat tampil biasa saja. Namun menjelang akhir babak pertama, ia memenangkan duel penting di kotak penalti dan dengan tenang mengeksekusi penalti.

Gol tersebut bukan sekadar angka di papan skor, tapi juga sinyal bahwa sang striker masih punya sesuatu untuk ditawarkan. Dalam tekanan besar, dia tidak goyah dan itu bisa jadi titik balik kepercayaan dirinya.

2. Sisi Kiri Solid, Sisi Kanan Jadi Masalah

Penampilan Piero Hincapie di sisi kiri patut diapresiasi. Ia tampil disiplin, kuat dalam duel, dan sukses meredam ancaman dari sisi kanan Atletico.

Sayangnya, performa itu tidak diimbangi di sisi seberang. Ben White justru menjadi titik lemah. Keputusan cerobohnya yang berujung handball menghadirkan penalti bagi tuan rumah, momen yang mengubah arah pertandingan.

Dalam laga sebesar ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Arteta kini harus mempertimbangkan ulang komposisi lini belakangnya, terutama untuk leg kedua.

3. Babak Kedua yang Terlalu Pasif

Ini mungkin jadi masalah paling mencolok. Alih-alih mempertahankan momentum setelah unggul, Arsenal justru tampil pasif di babak kedua.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore