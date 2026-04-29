Semifinal Liga Champions Atletico vs Arsenal: Adu Rekor Tajam Dua Tim Pemburu Sejarah Baru

Antoine Griezmann masih fokus raih gelar bersama Atletico Madrid (Dok. Antoine Griezmann)
JawaPos.com–Semifinal Liga Champions musim ini menghadirkan pertarungan menarik antara Arsenal dan Atletico Madrid. Kedua tim akan saling berhadapan dalam duel dua leg yang diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama.
Selain memperebutkan tiket menuju final di Budapest, laga ini juga menjadi kesempatan besar bagi kedua klub untuk mendekati impian meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah mereka. Pertemuan ini semakin menarik karena kedua tim datang dengan modal impresif sepanjang musim.
Atletico Madrid tampil solid dengan kombinasi permainan bertahan khas mereka yang kini dipadukan dengan lini depan lebih produktif. Di sisi lain, Arsenal menunjukkan konsistensi luar biasa dengan catatan belum terkalahkan di Liga Champions musim ini.
Atletico Madrid melangkah ke semifinal setelah melewati hadangan Barcelona dengan agregat tipis 3-2. Tim asuhan Diego Simeone kembali memperlihatkan karakter kuat mereka dalam pertandingan besar.
Bermain disiplin, agresif saat transisi, dan efektif memanfaatkan peluang menjadi kekuatan utama klub asal Madrid tersebut. Musim ini Atletico tampil jauh lebih tajam dibanding beberapa musim sebelumnya.
Mereka sudah mencetak 34 gol di Liga Champions, jumlah tertinggi sepanjang sejarah klub di kompetisi elite Eropa itu. Catatan tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan permainan yang lebih berani dan ofensif.
Performa kandang Atletico juga menjadi ancaman serius bagi Arsenal. Bermain di Estadio Metropolitano selalu memberikan energi tambahan bagi skuad Simeone.
Dalam catatan pertemuan melawan klub Inggris di kandang sendiri, Atletico hanya kalah dua kali dari 18 pertandingan. Statistik itu membuat mereka cukup percaya diri menyambut kedatangan wakil Inggris tersebut.
Meski begitu, Atletico tetap memiliki pekerjaan rumah besar. Dalam beberapa musim terakhir, mereka kesulitan saat menghadapi klub Inggris di kompetisi Eropa. Dari 12 pertandingan terakhir melawan tim Inggris, Atletico hanya mampu meraih dua kemenangan.
