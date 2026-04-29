Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 29 April 2026 | 23.37 WIB

Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal: Mikel Arteta Kembali Pakai Jurus Set Pieces di Liga Champions, Memori 0-4 Jadi Beban Diego Simeone

Diego Simeone. (@footballontnt/X). - Image

Diego Simeone. (@footballontnt/X).

JawaPos.com – Skema mencetak gol lewat bola-bola mati (set pieces) jadi keunggulan Arsenal musim ini. The Gunners –julukan Arsenal– telah 17 kali mencetak gol dari set pieces di Premier League.

Senjata yang akan digunakan klub pemuncak klasemen Premier League itu saat menghadapi Atletico Madrid dalam first leg semifinal Liga Champions di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Kebetulan, Atletico tengah bermasalah dalam mengantisipasi kebobolan dari set pieces. Dalam tiga laga terakhir, Los Colchoneros –sebutan Atletico – lima kali kebobolan lewat cara tersebut. 

Atletico juga pernah merasakan sulitnya mengantisipasi set pieces saat kalah 0-4 di Stadion Emirates, London, dalam fase league Liga Champions pada 22 Oktober tahun lalu.

”Dua dari empat gol mereka (Arsenal) saat itu berasal dari situasi bola mati. Kami harus mencari cara supaya hal seperti itu tidak terulang,” kata entrenador Atletico Diego Simeone seperti dilansir dari Mundo Deportivo.

Arteta Anggap Laga Berbeda

Meski pernah menghajar Atletico empat gol tanpa balas, tactician Arsenal Mikel Arteta menilai laga di Metropolitano dini hari nanti bakal berbeda. Selain karena Atletico bermain di depan pendukungnya sendiri, atmosfer dalam fase league berbeda dengan semifinal.

”Anda tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bermain dalam semifinal Liga Champions. Fase yang sangat dekat dengan final dengan segalanya dipertaruhkan,” kata Arteta seperti dikutip dari Football London.

Apalagi, Arteta punya pengalaman gagal di semifinal musim lalu. Arsenal dihentikan langkahnya oleh Paris Saint-Germain setelah selalu kalah dalam dua kali pertemuan. Masing-masing 0-1 di Stadion Emirates dan 1-2 di Parc des Princes, Paris.

Sama-Sama Gagal di Piala Domestik

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore