Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Arsenal: Koke Ingin Hasil Maksimal!

JawaPos.com–Koke siap membantu Atletico Madrid meraih kemenangan melawan Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions. Laga tersebut bakal dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (30/4).

Perasaan gugup dirasakan Koke yang bakal menghadapi laga semifinal melawan Arsenal. Namun, kapten Atletico Madrid tersebut akan tetap tenang saat laga berlangsung.

”Setiap kali hari pertandingan tiba, Anda akan merasakan perasaan gugup di perut seperti saat kencan pertama dengan gadis yang Anda sukai. Ada rasa gugup beberapa hari sebelumnya, tetapi selama pertandingan saya akan tenang,” kata Koke saat jumpa pers yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (29/4).

Koke terakhir kali membawa Atletico Madrid ke semifinal Liga Champions pada musim 2016/2017 dan harus kalah dari Real Madrid. Gelandang 34 tahun tersebut sudah melupakan laga semifinal sebelumnya dan fokus melawan Arsenal.

”Kita hidup di masa sekarang, tidak ada yang berbeda. Kita bermain melawan tim hebat, Arsenal,” ujar Koke.

Jika berhasil lolos ke final dan memenangkan trofi Liga Champions, akan menjadi kado perpisahan terindah bagi Antoine Griezmann yang hengkang di akhir musim. Untuk itu, Koke ingin Atletico Madrid bermain maksimal di Liga Champions musim ini.

”Akan luar biasa jika kami bisa mengucapkan selamat tinggal dengan (trofi) Liga Champions, tetapi kami semua tetap memiliki motivasi. Ini adalah sebuah tim dan kami bermain dengan niat untuk mencapai hasil maksimal, dan hasil maksimal itu adalah Liga Champions,” ucap Koke.

Atletico Madrid dan Arsenal sudah menyiapkan tim terbaiknya untuk laga besok. Berikut ini prediksi susunan pemain kedua tim menurut Fotmob.