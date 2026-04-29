Prediksi Semifinal Liga Champions: Atletico Madrid vs Arsenal, Siapa yang Akan Curi Keunggulan di Leg Pertama?

JawaPos.com - Arsenal kini hanya berjarak dua pertandingan dari final Liga Champions UEFA, namun rintangan besar menghadang tim tangguh racikan Diego Simeone, Atletico Madrid.

The Gunners akan bertandang ke ibu kota Spanyol untuk leg pertama semifinal pada Kamis (30/4), sebuah perjalanan yang dikenal sulit bagi tim tamu. Demi mengincar final pertama sejak musim 2005–2006, skuad asuhan Mikel Arteta harus mengesampingkan sejenak perburuan gelar liga domestik dan fokus mencuri hasil positif di Madrid.

Arsenal tampil impresif sejauh ini. Mereka belum terkalahkan di Liga Champions musim ini, termasuk saat menyingkirkan Bayer Leverkusen dan Sporting CP di fase gugur. Bahkan, mereka pernah menghajar Atletico 4–0 di fase liga namun laga kali ini diprediksi jauh berbeda.

Bermain di Riyadh Air Metropolitano selalu menjadi tantangan berat. Atletico memiliki rekor kandang yang luar biasa, termasuk 14 kemenangan dari 17 laga La Liga musim ini. Pengalaman mereka di fase gugur juga tidak bisa diremehkan termasuk menyingkirkan Tottenham Hotspur dan Barcelona.

Meski performa domestik Atletico sempat menurun dengan tujuh kekalahan dari sembilan laga terakhir, banyak di antaranya terjadi saat rotasi pemain. Ketika menurunkan skuad utama, mereka kembali tajam terlihat dari kemenangan 3–2 atas Athletic Club.

Di sisi lain, Arsenal menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski menang tipis 1–0 atas Newcastle United akhir pekan lalu, performa mereka kurang meyakinkan.

Lini serang mulai tumpul tidak mencetak lebih dari satu gol dalam tujuh laga terakhir ditambah badai cedera yang mengganggu stabilitas tim.