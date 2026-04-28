3 Fakta Dipanggilnya 23 Pemain Timnas Indonesia ke Pemusatan Latihan: Kembalinya Marselino Ferdinan

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memanggil 23 pemain untuk melakukan pemusatan latihan di Jakarta pada 26-30 Mei. Para pemain tersebut dipanggil sebagai persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus.

Di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A. Tim Garuda akan satu grup bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan salah satu tim dari Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Ada tiga fakta dari pemanggilan 23 pemain ke pemusatan latihan. Apa saja fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Persija Jakarta, Dewa United, Borneo FC, dan Persib Bandung sumbang pemain paling banyak Persija Jakarta mengirimkan empat pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia. Mereka adalah Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, dan Eksel Runtukahu.

Empat pemain juga dikirimkan Dewa United. Brian Fatari yang mendapat panggilan pertama ke Timnas Indonesia. Selain itu, Ricky Kambuaya, Wahyu Prasetyo, dan Egy Maulana Vikri.

Borneo FC Samarinda mengirimkan tiga pemain yaitu Nadeo Argawinata, Rivaldo Pakpahan, dan Alfharezzi Buffon. Pelatih John Herdman juga memanggil tiga pemain Persib yaitu Thom Haye, Marc Klok, dan Saddil Ramdani.

2. Delapan tim kirim satu pemain Ada delapan tim yang mengirimkan satu pemain yaitu PSIM Jogjakarta (Cahya Supriadi), Persis Solo (Muhammad Riyandi), Persita Tangerang (Hokky Caraka), Bhayangkara FC ( Muhammad Ferarri), Arema FC (Arkhan Fikri), Malut United (Yance Sayuri), PSM Makassar (Rizky Eka Pratama) dan Bali United (Jens Raven).

3. Marselino Ferdinan satu-satunya pemain abroad yang dipanggil Dari 23 pemain, Marselino Ferdinan menjadi pemain abroad yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Melansir Transfermarkt, pemain 21 tahun tersebut terakhir kali dipanggil ke Timnas Indonesia saat September tahun lalu melawan Taiwan dan Lebanon.