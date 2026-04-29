John Herdman Kirim Pesan Tegas! Minta Pemain Maksimalkan Kesempatan di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengirim pesan tegas kepada pemain yang mendapat panggilan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Herdman mengatakan, ini adalah momentum para pemain menunjukkan kualitas terbaiknya.

Sebanyak 23 pemain resmi dipanggil Herdman untuk menngikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Rencananya, pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 26-30 Mei 2026 mendatang.

Yang menarik, pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan ini didominasi oleh pemain yang berkiprah di Super League. Di antaranya ada Nadeo Argawinata (Borneo FC), Fajar Fathurrahman (Persija Jakarta), Marc Klok (Persib Bandung), dan Eksel Runtukahu (Persija Jakarta). Selain itu, Herdman juga menyelipkan satu pemain diaspora, yakni Marselino Ferdinan (AS Trencin).

Agenda ini menjadi fase penting setelah pemantauan panjang yang dilakukan oleh pelatih John Herdman bersama staf teknis terhadap performa pemain di kompetisi domestik sepanjang musim.

"Sebagai kepala pelatih dan staf pelatih, kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik,” kata Herdman, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (29/4/2026).

Karena itu, Herdman meminta para pemain memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan yang terbaik. Juru taktik asal Inggris itu menjanjikan tempat utama bagi mereka yang berhasil lolos tahap penyaringan di pemusatan latihan.

“Ini adalah momen penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dan mengamankan tempat di skuad Piala AFF," terang Herdman.

Pemain yang menunjukkan kualitasnya selama pemusatan latihan, berkemungkinan terpilih kembali untuk melakoni agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Satu negara yang sudah diketahui akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam agenda tersebut adalah Oman, yang kabarnya akan berduel pada 5 Juni 2026.