Xavi Simons Cedera ACL, Bintang Tottenham Hotspur Absen Bela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026

Xavi Simons cedera ACL. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Xavi Simons menerima kenyataan pahit dalam karir sepak bolanya. Pemain Tottenham Hotspur tersebut mengalami cedera ACL saat menang menghadapi Wolves, Sabtu (25/4).
Cedera ACL tersebut membuat musimnya berakhir lebih cepat bersama Tottenham Hotspur. Bahkan, Xavi Simons sudah dipastikan tidak ikut Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda.
Melalui pernyataan resmi Tottenham Hotspur, Xavi Simons akan menjalani operasi. Setelah itu, pemain 23 tahun tersebut memulai rehabilitasi bersama tim medis.
"Xavi akan menjalani operasi dalam beberapa minggu mendatang dan, setelah itu, akan memulai rehabilitasinya bersama tim medis kami. Seluruh jajaran Tottenham Hotspur mengirimkan cinta dan dukungan kami kepada Xavi - kami akan selalu bersamanya di setiap langkahnya," tulis Tottenham Hotspur di laman resmi klub, Senin (27/4).
Melalui sosial media, Xavi mencurahkan perasaannya setelah mengalami cedera ACL. Dia mengakui bahwa musimnya telah berakhir dan masih mencoba untuk menerima kenyataan.
"Mereka bilang hidup bisa kejam dan hari ini terasa seperti itu. Musimku telah berakhir tiba-tiba dan aku hanya mencoba memprosesnya. Jujur, aku patah hati. Semuanya tidak masuk akal," tulis Xavi Simons di kanal Instagram pribadinya.
Pemain nomor punggung 7 tersebut juga sangat ingin membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Karena cedera ACL, Xavi gagal untuk mewakili negaranya itu dan mencoba untuk menerima keadaannya.
"Yang selalu saya inginkan hanyalah berjuang untuk tim saya dan sekarang kesempatan itu telah direbut dari saya... bersamaan dengan Piala Dunia. Mewakili negara saya musim panas ini... hilang begitu saja. Butuh waktu untuk berdamai dengan ini, tetapi saya akan terus menjadi rekan satu tim terbaik yang saya bisa. Saya yakin bahwa bersama-sama kita akan memenangkan pertarungan ini," lanjut Xavi.
Kini, Xavi akan menjalani proses pemulihan dengan melakukan operasi terlebih dahulu. Eks pemain PSG tersebut juga sabar menantikan dirinya untuk kembali merumput.
