Daftar Gaji Pelatih Tim Semifinalis Liga Champions 2026: Simeone Raup Rp500 Miliar per Tahun

JawaPos.com - Persaingan semifinal Liga Champions 2025/2026 tidak hanya menarik untuk dibahas dari sisi taktik dan kualitas pemain di lapangan. Di balik panasnya persaingan empat tim terbaik Eropa musim ini, ada fakta menarik mengenai bayaran para pelatih yang memimpin klub mereka menuju empat besar.

Empat nama yang kini menjadi sorotan adalah Diego Simeone bersama Atletico Madrid, Mikel Arteta yang menangani Arsenal, Luis Enrique di PSG, serta Vincent Kompany bersama Bayern Munchen.

Meski sama-sama sukses membawa tim ke semifinal Liga Champions, nilai gaji mereka ternyata memiliki perbedaan yang sangat mencolok.

Diego Simeone menjadi sosok dengan bayaran paling tinggi di antara para pelatih semifinalis Liga Champions musim ini.

Pelatih asal Argentina itu bahkan masih disebut sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola.

Berdasarkan berbagai laporan media Eropa, Simeone menerima bayaran sekitar 30 juta euro per tahun dari Atletico Madrid.

Nilai tersebut membuatnya unggul sangat jauh dibandingkan tiga pelatih lainnya yang juga tampil di semifinal musim ini.

Besarnya gaji Simeone dinilai sejalan dengan kontribusinya selama lebih dari satu dekade bersama Atletico Madrid.