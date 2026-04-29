Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal: Dua Tim Berburu Trofi Liga Champions Pertama!

JawaPos.com - Tajuk tim yang sedang memburu trofi Liga Champions pertama mereka dalam sejarah tepat rasanya disematkan untuk laga Atletico Madrid vs Arsenal pada semifinal leg 1, Kamis (30/4) di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Atletico Madrid dalam 15 tahun terakhir hampir meraih gelar UCL pertama dengan dua kali menembus partai final tepatnya pada 2014 dan 2017. Namun keduanya harus pupus di tangan rival sekota, Real Madrid.

Pada musim ini, Diego Simeone bertekad menembus final untuk ketiga kalinya sepanjang menangani Atletico Madrid. Ujian pertama untuk mewujudkannya datang dari penguasa Premier League, Arsenal pada babak semifinal.

Bermain di markas sendiri pada leg pertama, kemenangan dengan skor selisih besar tentu menjadi hal yang wajib diraih sebab bermain di London pekan depan tidak akan mudah. Hal tersebut terbukti pada fase reguler Liga Champions di mana The Gunners mencukur Julian Alvarez dan rekan dengan skor telak 4-0.

Sementara itu Arsenal sedang dalam fase krusial. Di Liga Inggris, posisi mereka terus dikejar oleh Manchester City dan bahkan berpotensi gagal menjadi juara. Maka, fokus skuad tentu sedikit terbagi dua dengan Liga Champions.

Bertandang lebih dulu ke Madrid, Declan Rice dan kawan-kawan harus mewaspadai militansi skuad lawan yang tampil trengginas jika bermain di kandang sendiri.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta memberikan pujian kepada sang lawan yang merupakan tim berpengalaman di Liga Champions.

"Mereka adalah tim yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam kompetisi ini, dan berhak berada di sini, karena apa yang telah mereka lakukan sungguh luar biasa. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan di Eropa, di lapangan mana pun, kemampuan kami," ucap Arteta dalam sesi konferensi pers dikutip dari laman resmi klub.