Sri Wahyuni
Rabu, 29 April 2026 | 16.18 WIB

Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal: Dua Tim Berburu Trofi Liga Champions Pertama!

Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal semifinal Liga Champions (instagram.com/@championsleague)

JawaPos.com - Tajuk tim yang sedang memburu trofi Liga Champions pertama mereka dalam sejarah tepat rasanya disematkan untuk laga Atletico Madrid vs Arsenal pada semifinal leg 1, Kamis (30/4) di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Atletico Madrid dalam 15 tahun terakhir hampir meraih gelar UCL pertama dengan dua kali menembus partai final tepatnya pada 2014 dan 2017. Namun keduanya harus pupus di tangan rival sekota, Real Madrid.

Pada musim ini, Diego Simeone bertekad menembus final untuk ketiga kalinya sepanjang menangani Atletico Madrid. Ujian pertama untuk mewujudkannya datang dari penguasa Premier League, Arsenal pada babak semifinal.

Bermain di markas sendiri pada leg pertama, kemenangan dengan skor selisih besar tentu menjadi hal yang wajib diraih sebab bermain di London pekan depan tidak akan mudah. Hal tersebut terbukti pada fase reguler Liga Champions di mana The Gunners mencukur Julian Alvarez dan rekan dengan skor telak 4-0.

Sementara itu Arsenal sedang dalam fase krusial. Di Liga Inggris, posisi mereka terus dikejar oleh Manchester City dan bahkan berpotensi gagal menjadi juara. Maka, fokus skuad tentu sedikit terbagi dua dengan Liga Champions.

Bertandang lebih dulu ke Madrid, Declan Rice dan kawan-kawan harus mewaspadai militansi skuad lawan yang tampil trengginas jika bermain di kandang sendiri.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta memberikan pujian kepada sang lawan yang merupakan tim berpengalaman di Liga Champions.

"Mereka adalah tim yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam kompetisi ini, dan berhak berada di sini, karena apa yang telah mereka lakukan sungguh luar biasa. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan di Eropa, di lapangan mana pun, kemampuan kami," ucap Arteta dalam sesi konferensi pers dikutip dari laman resmi klub.

Arteta juga menekankan bahwa anak asuhnya harus bermain dengan kepercayaan diri untuk memenangkan pertandingan.

Artikel Terkait
Prediksi Semifinal Liga Champions: Atletico Madrid vs Arsenal, Siapa yang Akan Curi Keunggulan di Leg Pertama? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Semifinal Liga Champions: Atletico Madrid vs Arsenal, Siapa yang Akan Curi Keunggulan di Leg Pertama?

Rabu, 29 April 2026 | 16.40 WIB

Mikel Arteta Geram: Dua Keputusan Wasit Dinilai Rugikan Arsenal di Momen Krusial - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Geram: Dua Keputusan Wasit Dinilai Rugikan Arsenal di Momen Krusial

Selasa, 28 April 2026 | 14.55 WIB

Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions

Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

